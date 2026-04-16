Военное обозрение

Рютте: НАТО до конца года предоставит Украине дополнительные 60 млрд долларов

Источник изображения: topwar.ru

Генсек НАТО Марк Рютте в своем выступлении, открывающем очередное заседание в формате «Рамштайн», пообещал, что члены альянса, помимо 90 млрд кредита от ЕС, в течение 2026 года предоставят Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов. Рютте призвал членов НАТО как можно больше инвестировать в поддержку Украины, чтобы до конца года достичь этого целевого показателя.

Приоритетными направлениями западной поддержки Украине Рютте считает противовоздушную оборону, дроны и боеприпасы увеличенной дальности. Генсек НАТО также подчеркивает, что средства, поступающие из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть дополнительными к тому, что союзники выделяют на «двусторонней основе». Он также напомнил, что в 2026 году продолжает действовать механизм PURL по закупке европейцами американских вооружений для Украины.

В своей пламенной речи Рютте также упрекнул страны НАТО, которые, по его мнению, выделяют Украине недостаточное количество денег и вооружений. Генсек НАТО призвал обеспечить более справедливый и предсказуемый подход в этом вопросе, назвав поддержку Украины «важной как никогда».

Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили официально объявил о крупнейшем в истории пакете помощи Украине в сфере беспилотных систем. По его словам, в течение 2026 года Киев получит не менее 120 тысяч ударных, разведывательных, логистических и морских беспилотников британского производства. На финансирование этого направления Лондон уже выделил 752 млн фунтов стерлингов, что является частью более широкого кредитного пакета общим объемом 3,36 млрд. Основная часть этих средств будет направлена компаниям британского ВПК, таким как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

