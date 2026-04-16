Военное обозрение

Начальник Генштаба ВС РФ назвал Монголию одним из важнейших партнёров России

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня в Москве с официальным визитом находится начальник Генерального штаба Вооруженных сил Монгольской Народной Республики генерал-лейтенант Сунрэв Ганбямба. Министерство обороны России сообщает о состоявшихся переговорах начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с монгольским коллегой. В этом году исполняется 105 лет со момента образования Вооруженных сил Монголии.

В ходе встречи начальник ГШ ВС РФ подчеркнул, что российско-монгольское сотрудничество осуществляется в духе всеобъемлющего стратегического партнерства на основе договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров двух стран в сентябре 2024 года в Улан-Баторе.

Рассматриваем Монголию как одного из важнейших партнеров России, взаимодействие с которым традиционно строится на дружбе, доверии и добрососедстве. Налажено взаимодействие между военно-образовательными организациями, а также по линии приграничных военных округов.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил МНР отметил, что отношения между Россией и Монголией сейчас находятся на наивысшем уровне. Генерал Ганбямба подчеркнул, что данная встреча с российским коллегой придаст новый импульс в развитии военного сотрудничества двух стран, включая совместные учения в целях обеспечения безопасности.

Военное и военно-техническое сотрудничество с Монголией осуществлялось с 1921 года. В тот период Монголии оказывалась помощь в создании национальных Вооруженных Сил поставками вооружения и военной техники, техническим содействием в создании и дооборудовании объектов военного назначения, подготовкой военных кадров в военно-учебных заведениях СССР, командированием в Монголию военных специалистов и по другим направлениям.

Военное сотрудничество Советского Союза и Монголии существенно усилилось в 1936 году, и стало прологом победы над японцами на Халхин-Голе. С самого начала Великой Отечественной войны МНР помогала снабжением Красной армии, фактически осознавая себя тылом Советского Союза. Монгольская народно-революционная армия (МНРА) стала сдерживающим фактором против Квантунской армии, что позволило перебросить несколько дивизий с Дальнего Востока, а впоследствии внесла значимый вклад в разгроме милитаристской Японии

С 1991 года военно-техническое сотрудничество РФ и МНР резко сократилось. Оно было возобновлено в 1993 году, когда Министерства обороны двух государств подписали план мероприятий военного сотрудничества между вооруженными силами России и Монголии.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ежегодно, начиная с 2008 года, проводятся российско-монгольские учения «Селенга». В них традиционно «главную скрипку» с российской стороны играют подразделения ВС РФ, дислоцированные в Бурятии. С 2022 года наши бойцы, получившие опыт в зоне СВО, делятся им с монгольскими военными. В прошлом году очередные российско-монгольские военные учения «Селенга-2025» прошли на полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа в Республике Бурятия.

  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Военные учения
