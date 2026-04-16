Новый летательный аппарат для армии США MV-75 решили назвать в честь индейцев

Источник изображения: topwar.ru
Сегодня в США прошла конференция авиационной ассоциации американского армии (AAAA или 4A) в городе Нэшвилл. Основным событием конференции стало присвоение названия перспективному тактическому летательному аппарату для армии США MV-75.
Это название - Cheyenne II («Шайенн II»).
По сути, это конвертоплан. Разрабатывается он американской компанией Bell Textron в рамках программы FLRAA, задача которой – создать летательный аппарат с «большим плечом» выполнения операций.
При этом позиционируется он и как вертолёт. В частности, на конференции было отмечено, что «Шайенн II» в итоге призван заменить парк «устаревающих вертолётов UH-60 Black Hawk».
Характеристики MV-75 «Шайенн II», которые озвучены разработчиками проекта, таковы: скорость – до 484 км/ч, десант – до 14 военнослужащих, масса груза на внешней подвеске – до 4,5 тонн, конструкция – традиционный конвертоплан. Дальность полёта обозначена так:
Источник изображения: topwar.ru
Из официальной части конференции AAAA:
По сути, же «Шайенн II» - это отсылка к ударному вертолёту AH-56 Cheyenne 1960-х годов, который в самих США не считают особенно удачным.
Был в истории США и Piper PA-31T Cheyenne II - двухмоторный турбовинтовой самолёт общего назначения, производившийся с 1974 по 1983 годы.
Первые поставки вертолётов-конвертопланов «Шайенн II» в американскую армию начнутся в конце 2026 года.
Американская пресса: