Военное обозрение

Новый летательный аппарат для армии США MV-75 решили назвать в честь индейцев

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня в США прошла конференция авиационной ассоциации американского армии (AAAA или 4A) в городе Нэшвилл. Основным событием конференции стало присвоение названия перспективному тактическому летательному аппарату для армии США MV-75.

Это название - Cheyenne II («Шайенн II»).

По сути, это конвертоплан. Разрабатывается он американской компанией Bell Textron в рамках программы FLRAA, задача которой – создать летательный аппарат с «большим плечом» выполнения операций.

При этом позиционируется он и как вертолёт. В частности, на конференции было отмечено, что «Шайенн II» в итоге призван заменить парк «устаревающих вертолётов UH-60 Black Hawk».

Характеристики MV-75 «Шайенн II», которые озвучены разработчиками проекта, таковы: скорость – до 484 км/ч, десант – до 14 военнослужащих, масса груза на внешней подвеске – до 4,5 тонн, конструкция – традиционный конвертоплан. Дальность полёта обозначена так:

Вдвое больше, чем у существующих аналогов.

Из официальной части конференции AAAA:

Название «Cheyenne II» отдаёт дань уважения племенам северных шайеннов и шайеннов-арапахо, чьи представители присутствовали на саммите. Оно также продолжает традицию называть армейские вертолёты в честь индейских племён (Apache, Chinook, Lakota).

По сути, же «Шайенн II» - это отсылка к ударному вертолёту AH-56 Cheyenne 1960-х годов, который в самих США не считают особенно удачным.

Был в истории США и Piper PA-31T Cheyenne II - двухмоторный турбовинтовой самолёт общего назначения, производившийся с 1974 по 1983 годы.

Первые поставки вертолётов-конвертопланов «Шайенн II» в американскую армию начнутся в конце 2026 года.

Американская пресса:

Эксперты считают, что Cheyenne II позволит армии США радикально изменить геометрию поля боя, обеспечивая быструю переброску войск и грузов на большие расстояния при сохранении возможностей вертикального взлёта и посадки.
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 08:35
  • 1
Предложение о восстановлении старых самолётов Ан-2
  • 16.04 06:23
  • 15539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 05:16
  • 0
Комментарий к "Россия окончательно распрощалась с Европой"
  • 16.04 03:38
  • 0
Комментарий к "США пора действовать с Россией по-жесткому"
  • 16.04 02:19
  • 1
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 02:13
  • 1
Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)
  • 16.04 01:54
  • 4
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 01:33
  • 4
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 16.04 01:30
  • 1
США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk
  • 15.04 23:08
  • 4
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 15.04 18:27
  • 1080
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 15.04 17:15
  • 1
Вояж: дайте деньги
  • 15.04 17:14
  • 0
Переговорная тема не снимается с повестки
  • 15.04 16:05
  • 172
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.04 13:34
  • 6
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года