СВР и КГБ будут обеспечивать руководство данными о подрывных планах Запада

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии.

СВР и КГБ будут обеспечивать руководство данными о подрывных планах НАТО

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. СВР и КГБ Белоруссии обозначили задачей обеспечение руководства информацией о подрывных планах Запада и НАТО на постсоветском пространстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Службы внешней разведки РФ.

В СВР сообщили, что в среду в Калининграде состоялось очередное заседание коллегии Службы внешней разведки Российской Федерации и коллегии Комитета государственной безопасности Республики Беларусь под руководством глав спецслужб двух стран Сергея Евгеньевича Нарышкина и Ивана Станиславовича Тертеля.

"Первостепенной задачей обозначено обеспечение руководства Российской Федерации и Республики Беларусь актуальной и достоверной информацией о подрывных планах стран Запада и блока НАТО на постсоветском пространстве и связанных с этим угроз для Союзного государства", - говорится в сообщении.