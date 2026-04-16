Войти
Военное обозрение

Калужская компания начала выпуск роботизированного снайперского комплекса с ИИ

Источник изображения: topwar.ru

Известный российский производитель стрелкового оружия «Лобаев Армс» (Lobaev Arms), базирующийся в городе Калуга, завершил испытания инновационного снайперского комплекса собственной разработки. Компания начинает серийное производство изделия.

Снайперский комплекс, получивший название «Двойник», достаточно уникален по нескольким характеристикам. Он может использоваться в режиме дистанционного управления, в том числе с высокой степенью автономности, когда большую часть вычислений и функций выполняет искусственный интеллект.

Комплекс можно применять стационарно, предусмотрена установка на роботизированные платформы, такие, как НРТК «Курьер», которые активно задействуются ВС РФ в зоне СВО. Для этого «Двойник» обладает электроприводом затвора и спуска, обеспечивая перезаряжание после покидания пулей канала, а темп стрельбы регулируется оператором.

В ходе испытаний комплекс продемонстрировал высочайшую точность стрельбы — 0,2 МОА (Minute of Angle — угловая минута). Одна угловая минута равна 1/60 градуса. Показатель используется в баллистике для оценки кучности попаданий.

Комплекс «Двойник» поставляется в ряде калибров: 5,56×45 мм, 7,62×51 мм, 6,5 Creedmoor, 6,5×47 Lapua. Также успешно прошёл испытания квазигиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1530 м/с, специально разработанный для данного комплекса, прежде всего его антидронового варианта.

При этом сборка и разборка стрельбового модуля проще, чем у автомата Калашникова — блок меняется одной кнопкой. Разработчик позиционирует «Двойник» как прорыв в области снайпинга, задающий тренд в развитии данной военной специальности на десятилетия.

В официальном аккаунте основателя компании Lobaev Arms Владислава Лобаева размещен видеоролик испытаний снайперского комплекса, в том числе на роботизированной гусеничной платформе и из кузова пикапа. Есть кадры, на которых оператор с помощью пульта управляет роботом-снайпером с огневой позиции в здании.

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны РФ достаточно активно сотрудничает с калужским производителем оружия. Бойцы группировки войск в зоне СВО особенно ценят именно снайперские винтовки Лобаева. Будем ожидать скоро применения и новейшего комплекса нашими военными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
AI
ГЗЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
