Войти
РИА Новости

Минобороны назвало страны, где производят комплектующие для БПЛА ВСУ

242
0
0
Украинские военнослужащие управляют беспилотником
Украинские военнослужащие управляют беспилотником.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

МО: предприятия, производящие комплектующие для БПЛА ВСУ, находятся в 6 странах

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Зарубежные предприятия, осуществляющие производство комплектующих для БПЛА Украины, находятся на территории шести стран, сообщили в Минобороны России.

"Предприятия, которые занимаются производством комплектующих для беспилотников Украины, находятся в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и в Турции", - следует из сообщения ведомства.

Комплектующие производятся на четырех зарубежных предприятиях в Италии: "КМД Авио", "Мвфлай", "Епа пауер", "Джилардони". Также комплектующие производит компания "Профессионал" в немецком Ханау, "Нэвигейшн Ю-Эй-Ви" в испанской столице, в Праге - предприятие "Пбс" .

В израильской Хайфе на предприятии "Элсайт" для нужд Украины производятся модули подключения к сетям сотовой связи, два предприятия "Туалком" в турецкой Анкере производят приемники космических радионавигационных сигналов, а в Ялове "Доу Укса" создает углеродное волокно для планера.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Испания
Италия
Россия
Турция
Украина
Чехия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
