Переговорная тема не снимается с повестки

Как отмечают мировые СМИ, пауза в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине, возникшая на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, несколько затянулась. Действительно, дипломатическая активность в этом направлении наблюдалась в основном в конце января и начале февраля текущего года, когда в Абу-Даби и Женеве прошли три раунда трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.

Сегодня, благодаря всё тем же мировым СМИ, внимание общественности после провала американо-иранских переговоров в Исламабаде приковано к соблюдению режима прекращения огня, введённого вследствие достигнутого между США и Ираном соглашения, и морской блокаде американскими ВМС всех судов, входящих и выходящих в порты Ирана.

Тем не менее, в Кремле не раз подчеркивали, что даже в сложившихся условиях Москва и Киев продолжают взаимодействие по гуманитарным вопросам, включая обмен пленными и телами погибших. Например, на прошлой неделе, 9 апреля, между Россией и Украиной прошел третий в этом году обмен телами погибших военнослужащих. Предыдущие обмены состоялись 26 февраля и в конце января.

Кроме того, сама переговорная тема также не снимается с повестки. В своё время президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия привержена переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами. Со своей стороны российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе недавней пресс-конференции по итогам своего официального визита в Китай (14-15 апреля) заявил, что «Российская Федерация по-прежнему заинтересована в продолжении переговорного процесса с участием США по урегулированию вооруженного конфликта на Украине». То есть, подразумевается, что США продолжат оставаться посредником.

При этом контакты между Москвой и Вашингтоном по украинской теме продолжаются неформально и конфиденциально. Об этом неоднократно упоминал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он же и охарактеризовал будущие переговоры с украинской стороной как «очень сложные, скрупулезные и небыстрые».

В это же время, как указало агентство РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник в турецком правительстве, Соединенные Штаты пока не обращались к Турции с просьбой организовать в Стамбуле очередной раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.

С другой стороны, свою готовность содействовать и непосредственно участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине продолжает демонстрировать стратегический союзник России – Республика Беларусь. Официальный Минск не раз выступал с предложениями о предоставлении свой площадки для переговоров (как это уже было), и обеспечивал обмен пленными и погибшими.

К слову, все упомянутые ранее обмены телами погибших российских и украинских военных происходили в пункте пропуска «Новая Гута», расположенном в Гомельской области Республики Беларусь на белорусско-украинской границе.

Во время одного из таких мероприятий (9 апреля) заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский подчеркнул: «Мы с горечью смотрим на то, что сегодня происходит в соседних странах, и готовы оказывать максимальную помощь и содействие для того, чтобы мир между двумя славянскими государствами наступил как можно быстрее. Для этого делается огромная работа <…>. Гомельская область, выполняя поручения президента Беларуси, и в будущем готова оказывать всяческое содействие и помощь в решении гуманитарных задач».

В целом же, не особенно афишируя перед мировой общественностью свою деятельность, Беларусь с самого начала СВО выступает в качестве гуманитарного коридора и площадки для проведения сложных переговоров, обменов пленными и телами погибших, а также для оперативного доведения позиций противоборствующих сторон. То есть делает всё от себя зависящее для скорейшего наступления мира и стабильности в регионе.

Владимир Вуячич