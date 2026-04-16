Вояж: дайте деньги

Европейский вояж Зеленского это попытка решить сразу несколько задач, которые для Украины стали критическими.

В частности, на первом плане фигурирует укрепление системы ПВО, поэтому в европейских столицах обсуждаются дополнительные комплексы Patriot, IRIS-T и создание более плотного европейско‑украинского «зонтика» ПВО. Хотя сам «гарант» заявляет, что «на Украине сейчас такой дефицит ПВО Patriot, что хуже уже не будет», но это полуправда. Поставки продолжаются и для обороны Киева ракет вполне достаточно.

Параллельно Зеленский заключает новые т.н. оборонные соглашения, в т.ч. с Германией, где речь идёт о финансировании ракет, совместном производстве беспилотников и расширении долгосрочного военного сотрудничества. Ещё одна цель гастролей – закрепление гарантий безопасности, которые якобы не зависят от внутриполитических изменений в отдельных странах Европы. Визит включает встречи с лидерами Германии, Норвегии и консультации с представителями НАТО, что подаётся как попытка выстроить устойчивую систему поддержки на годы вперёд. Отдельным блоком идёт продвижение «европейской интеграции» Украины. В Берлине Зеленский заявил, что Украина добивается полноценного членства в ЕС, а не упрощённых форматов.

Иными словами, делает всё то, что можно «пропихнуть» электорату, но мало и сложнореализуемо в практической плоскости.

На самом деле главная цель поездки – финансовая. Украина экстренно нуждается в деньгах. Их попросту нет.

Украинский бюджет сейчас в большей степени зависит от внешнего финансирования – кредитов, грантов и макрофинансовой помощи от ЕС, США, МВФ и других партнёров. Внутренние доходы покрывают лишь небольшую часть расходов, а значительная доля бюджета уходит на оборону, социальные выплаты и инфраструктурные нужды.

Даже «успех» в Венгрии, которая блокировала кредит на 90 млрд евро для Киева, не станет спасательным кругом, поскольку Орбан еще полтора месяца будет у власти. Следовательно, пакет помощи ЕС, обещанный Урсулой не поступит Украине сразу, как того хочет Зеленский, что создаст серьёзное давление на бюджет.

Вместе с тем, задержка крупного транша не означает немедленного прекращения работы государства, но приведет к необходимости временных непопулярных решений. Например, анонсированные Свириденко увеличение бюджета на выплаты военным, индексация выплат, расширение программ поддержки ветеранов и раненых, дополнительные стимулы для мобилизованных, которые давно зависли в воздухе, явно отразятся на боевом духе ВСУ.

Единственное, что остается – просить «грошей» у партнеров, которые могут их выделить из собственных бюджетов. В складывающейся ситуации это равносильно политическому самоубийству, что некоторые политики в Европе вполне осознают. Сложно предположить, что нужно для этого сделать, но явно, Зеленскому приходится долго стоять на коленях.

Николай Крылов