ТАСС

МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы

Сборочное производство
Сборочное производство.
Военное ведомство обнародовало названия и адреса предприятий

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Филиалы украинских компаний, производящих дроны для ударов по РФ, расположены в городах восьми стран Европы, в том числе Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Это следует из данных Минобороны России.



Военное ведомство РФ обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, где производят БПЛА для ударов по территории России.

Речь идет о компаниях "Файер пойнт" и "Хорайзон тех" в Великобритании (в городах Лондон, Милденхолл, Лестер), "Да Винчи авиа" и "Эйрлоджикс" в Германии (Мюнхен), "Корт" в Дании (Стевринг), Литве (Вильнюс), "Терминал аутономи" в Латвии (Рига), "Дестинус" в Нидерландах (Хенгело), ГП "Антонов", "Укрспецсистемз" в Польше (Мелец, Тарнув), "Девиро" в Чехии (Прага, Колин). Эти предприятия производят беспилотники FP-1, FP-2, "Стикер", "Да Винчи", "Анубис", "ХаКи" АК-1000, AQ-400 "Коса", "Рута", Ан-196 "Лютый", RAM-2X, "Булава".

Великобритания
Германия
Дания
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Россия
Украина
Чехия
АК-100
Булава-30
Минoбороны РФ
БПЛА
1 комментарий
№1
16.04.2026 02:19
Цитата
Военное ведомство РФ обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, где производят БПЛА для ударов по территории России.
Я полагаю на Западе имееют именно это, когда обвиняют РФ в подготовке нападения на них? Действительно, легко прогнозируема ситуация когда не будет иного выхода кроме как атаковать источники поставок ВВТ на украину.
