«РТ-Техприемка» поставила роботов на завод «Техприбор» в Санкт-Петербурге

Источник изображения: Фото: ПАО «Техприбор»

Компания «РТ-Техприемка» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставила четыре роботизированных ячейки на приборостроительное предприятие «Техприбор» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», Госкорпорации Ростех) в Санкт-Петербурге. Решения позволят автоматизировать монотонные операции, сократить производственный цикл выпуска авионики и повысить производительность труда на роботизируемых участках.

Для роботизации производственных участков «Техприбора» были выбраны отечественные коллаборативные промышленные роботы благодаря своей гибкости и адаптивности под различные производственные задачи.

Все четыре проекта находятся в активной фазе разработки и внедрения. На «Техприборе» роботизация ведется по четырем основным направлениям: автоматизация загрузки и выгрузки токарных станков с ЧПУ, выполнение неразъемных соединений при сборке датчиков измерения уровня топлива, пайки ЭРИ и раскладки проводов перед выполнением монтажа.

Каждый коллаборативный робот оснащается специализированными захватными устройствами, разрабатываемыми с учетом требований конкретных производственных операций.

«Для внедрения промышленных роботов в организациях Ростеха на базе „РТ-Техприемки“ создан „РТ-Центр инжиниринга“. Он обеспечивает полный цикл работ „под ключ“ — как для предприятий Корпорации, так и для внешних заказчиков. Главное в роботизации — не просто поставить оборудование, а найти решение, которое идеально впишется в конкретное производство. Именно этим и занимается компания: учитывает задачи, технологические нюансы и уже существующую инфраструктуру предприятия. Такой подход позволяет быстрее достигать результата и повышать эффективность производственных процессов», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

«Техприбор» — одно из старейших предприятий авиационного приборостроения, специализирующееся на разработке и производстве бортовой аппаратуры контроля топлива и виброконтроля газотурбинных двигателей. Реализация проекта направлена на роботизацию трудоемких и повторяющихся операций в производственном цикле.

