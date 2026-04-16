Войти
Газета.ru

Военный эксперт раскрыл, способны ли роботы захватить позицию в зоне СВО

Бронированная беспилотная наземная платформа D-21-11
Бронированная беспилотная наземная платформа D-21-11.
Источник изображения: invoen.ru

Военэксперт Сивков: роботы не могут захватывать позиции в зоне СВО

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что роботы смогли захватить российские позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Эксперт допустил, что беспилотные системы противника действительно могли атаковать позиции Вооруженных сил (ВС) РФ. Однако, по его словам, взять территорию под контроль они не в состоянии, поскольку на нынешнем этапе технического развития дронам не по плечу удержание земли.

«Если на каком-то отдельном кусочке фронта, в каком-то отдельном окопе появился роботизированный комплекс, это не значит, что он захватил что-то. У нас такие комплексы используются постоянно, но всегда эти комплексы идут впереди для того, чтобы обеспечить дорогу пехоте. Пехоты у них нет, так что говорить о захвате не приходится», — сказал Сивков.

13 апреля Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы «впервые в истории» взяли под контроль позиции ВС России в зоне СВО исключительно беспилотными платформами — наземными роботизированными комплексами (НРК) и дронами. При этом он не уточнил, какие именно территории были «захвачены» украинской армией.

Вячеслав Душин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
