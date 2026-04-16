Португалия выступила против создания европейской армии

Португалия отказалась поддержать идею создания единой армии Европы

Португалия не поддерживает идею создания единой армии Европы и выступает за укрепление и модернизацию собственных вооруженных сил в рамках НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Нуну Мелу, передает агентство Reuters.

По его словам, Португалии нужно инвестировать в свои вооруженные силы, чтобы обеспечить способность выполнять поставленные задачи в рамках НАТО. Мелу добавил, что для укрепления своих вооруженных сил Лиссабон подал заявку на получение льготных кредитов ЕС на сумму €5,8 млрд.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что создание общеевропейской армии находится на начальном этапе, Европе предстоит решить много вопросов, связанных с формированием и финансированием такой армейской структуры, а также проблему роли США в ней.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

Георгий Галоян