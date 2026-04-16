Войти
Газета.ru

Португалия выступила против создания европейской армии

Военнослужащие ВС Португалии
Источник изображения: Armando Franca/AP

Португалия не поддерживает идею создания единой армии Европы и выступает за укрепление и модернизацию собственных вооруженных сил в рамках НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Нуну Мелу, передает агентство Reuters.

По его словам, Португалии нужно инвестировать в свои вооруженные силы, чтобы обеспечить способность выполнять поставленные задачи в рамках НАТО. Мелу добавил, что для укрепления своих вооруженных сил Лиссабон подал заявку на получение льготных кредитов ЕС на сумму €5,8 млрд.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что создание общеевропейской армии находится на начальном этапе, Европе предстоит решить много вопросов, связанных с формированием и финансированием такой армейской структуры, а также проблему роли США в ней.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

Ранее профессор пришел к неутешительному выводу о военных мощностях Запада.

Георгий Галоян

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
США
Проекты
NATO
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
