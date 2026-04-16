В США в российской расцветке засветился послевоенный Hawker Hunter

В американских соцсетях опубликованы довольно необычные снимки, сделанные на авиабазе ВВС США Fort Worth Alliance вблизи с городом Форт-Уэрт, расположенном в центрально-восточной части штата Техас. На фотографиях запечатлен самолет Hawker Hunter Mk.58 («Охотник»).

Истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter FB. Mk.58 — наиболее удачный британский боевой околозвуковой одноместный самолет послевоенного периода. Он предназначался для отражения массированных атак реактивных бомбардировщиков на Британские острова. Состоял на вооружении Королевских ВВС в 1950—1960-х годах, широко экспортировался и принимал участие во множестве вооружённых конфликтов.

Наибольший интерес вызывает не сам факт прибытия своим ходом на авиабазу Fort Worth Alliance раритетного британского боевого самолета. Обращает на себя внимание камуфляж, который максимально стилизован под раскраску состоящих на вооружении ВКС РФ боевых машин, даже красная звезда имеется.

Расцветка «Охотника» практически один в один совпадает с камуфляжем модифицированного российского штурмовиком Су-39. Это модификация штурмовика Су-25, разработанная в конце 1980-х годов ОКБ Сухого. В очень похожем окрасе «Супер Грач» был показан на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2001, который проходил в подмосковном Жуковском с 14 по 19 августа 2001 года. Поисковик даже путает их при идентификации по изображению.

Раритетный британский самолет принадлежит частной американской компании Airborne Tactical Advantage Company (ATAC). Основной сферой деятельности основанной американскими отставными военными в 1996 году компании является оказание в рамках аутсорсинга Вооруженным силам США услуг по имитации боевых самолётов противника в рамках отработки воздушного боя и для тренировки наземных и флотских средств ПВО.

Помимо прочего, услуги частной компании обходятся Пентагону намного дешевле. По информации, содержащейся на официальном сайте компании, стоимость одного летного часа самолета, принадлежащего ATAC, в среднем обходится всего в $6000. Стоимость же летного часа боевых самолётов, используемых в ВВС, в том числе для обучения пилотов в имитационных боях с условным противником, в несколько раз больше.

Самолётный парк ATAC базируется в самых разных регионах, где имеются военные базы США, в том числе за пределами страны. Находясь на одних аэродромах с состоящими на вооружении американскими боевыми самолетами, они отрабатывают самые разные тренировочные полетные задания. Сотрудники компании в основном — опытные ветераны ВВС США, которые еще и могут свои навыки курсантам и начинающим пилотам передавать.

Разные самолеты в составе авиапарка ATAC используются индивидуально под различные задачи. Hawker Hunter в тренировочных полетах обычно изображают ударные самолеты противника, пытающиеся прорваться к охраняемому объекту на небольшой высоте или ведущие радиоэлектронное подавление средств ПВО. Помимо этого, «Хантеры» используются как буксировщики воздушных мишеней.

Хотя американские военные большие поклонники автоматизации всего и вся, но, стоит отдать им должное, предпочитают полагаться не только на самую современную электронику при распознавании вражеских целей. В России подобная практика обучения пилотов и расчетов сил ПВО надлежащего применения не получила. Особенно в формате привлечения частных компаний с опытными бывшими военными лётчиками в штате.