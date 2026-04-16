Финляндия закупила дополнительные гаубицы для размещения на границе с Россией

MWM: Финляндия приобрела САУ K9 Thunder для размещения на границе с РФ

Финляндия приобрела дополнительные корейские самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Thunder для размещения на границе с Россией. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Финское министерство обороны заказало дополнительные 112 самоходных 155-мм гаубиц K9 Thunder; ожидается, что орудия будут развернуты в большом количестве на 1340-километровой границе с Россией», — говорится в материале.

Уточняется, что количество южнокорейских самоходных гаубиц в Вооруженных силах Финляндии возрастет до 208 единиц.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» передал партию автоматов АК-203 калибра 7,62 миллиметра иностранному заказчику. Отмечается, что экспортный контракт на 2026 год выполнен на сто процентов и досрочно.