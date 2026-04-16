Камбоджа получила первый построенный в Китае корвет

Камбоджа получила свой первый построенный в Китае корвет класса "Тип-056C". Корабль прибыл с полным экипажем на военно-морскую базу Реам, где и состоялась официальная церемония передачи.

Как уточняет Navy Recognition, в 2024 году Пекин договорился о поставке Камбодже двух таких корветов. Второй корабль планируют передать в июне 2026 года. Его готовность оценивается примерно в 70%.

Построенный в Китае корвет "Тип-056C" для Камбоджи

Издание также обращает внимание, что база Реам возобновила функционирование в апреле 2025 года после профинансированных Китаем работ по расширению инфраструктуры, которые включали увеличение вместимости причалов.

До поставки корвета, построенного в Китае, военно-морской флот Камбоджи преимущественно использовал небольшие патрульные катера, что ограничивало его возможности по проведению эшелонированной морской обороны.

Navy Recognition отмечает, что поставка двух корветов реализуется не в соответствии с условиями коммерческой сделки, а в рамках помощи, предусмотренной соглашением о сотрудничестве в области обороны между Китаем и Камбоджей.

Каждый корвет рассчитан на экипаж численностью около 60 человек, что потребует от Камбоджи расширить систему обучения и возможности технического обслуживания, поскольку такие крупные корабли ранее не эксплуатировались.

Корветы класса "Тип-056", иногда классифицируемые как фрегаты, производились в период с 2012 по 2016 годы на нескольких китайских верфях, включая заводы Hudong-Zhonghua, Huangpu Wenchong и Wuchang. По меньшей мере 22 единицы поступили на вооружение ВМС Китая, после чего стали поставляться Береговой охране. Экспортные модификации включают вариант C13B, поставленный в Бангладеш (четыре единицы), и вариант P18N, поставленный в Нигерию (две единицы).

Корвет "Тип-056C" имеет полное водоизмещение от 1300 до 1500 тонн, длина – 88,9 метра, ширина – 11,1 метра, осадка – около 4 метров. Силовая установка состоит из двух дизельных двигателей мощностью около 6900 л.с. каждый. Это обеспечивает максимальную скорость 25 узлов и дальность около 3500 морских миль на скорости 16 узлов, чего достаточно для операций в Сиамском заливе и прилегающей акватории, но ограничивает длительные развертывания.

Конструкция кораблей включает вертолетную площадку, способную вместить один вертолет среднего класса, но отсутствие ангара ограничивает техническое обслуживание и длительные авиационные операции.

В состав сенсорных систем входят радиолокационная станция воздушного и надводного поиска "Тип-364", РЛС управления огнём "Тип-347G" для основного орудия и носовой гидролокатор для обнаружения подлодок. Эти системы связаны через боевую информационно-управляющую систему ZKJ-5.

Вооружение камбоджийского корвета включает одну 76-мм универсальную пушку H/PJ-26 и две 30-мм дистанционно управляемые артсистемы H/PJ-17 для ближнего боя.

Стандартное вооружение кораблей "Тип-056" включает четыре противокорабельные ракеты YJ-83, размещенные в двух спаренных пусковых установках; каждая ракета имеет дальность действия от 150 до 180 км. Также в арсенал включен ЗРК ближнего действия HHQ-10 с восемью ракетами и два тройных 324-мм торпедных аппарата. Однако на момент передачи камбоджийский корвет таких ракетных и торпедных систем не имеет. Официально не сообщалось, будут ли они установлены в будущем.