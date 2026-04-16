Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)

Трамп: США не стоит ждать помощи от НАТО в более крупных операциях, чем в Иране

Поскольку союзники по НАТО не оказали США поддержку в операции против Ирана, Белому дому не стоит ждать их помощи и в более масштабных вопросах, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

"Это небольшая операция по сравнению с другими, однако НАТО нас не поддержала. И это означает, что если они не стали помогать нам здесь, они не поддержат нас и в гораздо более масштабном вопросе, чем Иран", — заявил американский президент.

Также Трамп отметил, что Иран в конечном итоге согласится не продолжать создание ядерного оружия.

"Ну, во-первых, если они этого не сделают, мы не заключим сделку. То есть, в таком случае сделки не будет. На самом деле вся эта операция направлена на то, чтобы они отказались от ядерного оружия. У них не может быть ядерного оружия. И если у них будет новое ядерное оружие, нам придется какое-то время жить с ними. Но я не знаю, сколько еще они смогут продержаться. Я не знаю, как долго они еще смогут продержаться, потому что им был нанесен очень сильный удар", — объяснил президент США.