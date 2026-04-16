«Восторг Зеленского»: на Западе задумались о создании военного блока с Украиной

Лавров: Запад планирует создать новый военный блок с Украиной

США вместе с Европой задумались о создании нового военного союза с Украиной в качестве ведущего участника, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, такой блок будет носить явный антироссийский характер. Кто придумал создать новый альянс, какие страны могут в него войти и какие задачи он будет решать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

«Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника. [Украинский президент Владимир] Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России», — отметил министр.

Лавров добавил, что «США хотят таким образом переложить на Европу главную ответственность за сдерживание России, чтобы освободить себе руки на, прямо скажем, китайском направлении».

«Вот в этих интересах они и пытаются стимулировать не только дискуссии, но и практические действия в направлении создания заранее анонсированного антироссийского военного блока с участием Украины», — сказал глава российского МИД.

Кто это придумал?

Один из самых ярых сторонников создания очередного антироссийского военного альянса — генерал-лейтенант ВС США в отставке Кит Келлог. Экс-военачальник, которому менее чем через месяц исполнится 82 года, не занимающий сейчас каких-либо официальных постов в администрации американского президента Дональда Трампа, похоже, просто до фанатизма одержим этой идеей.

По мнению генерала, в новую оборонную структуру могли бы войти Япония, Австралия, Германия, Польша и Украина. Более того, в этом блоке Киев должен, полагает Келлог, стать одним из ведущих участников. Разумеется, Зеленский с восторгом отнесся к идеям американского генерала. Однако на данном этапе неизвестно, до какой степени мнение военного пенсионера Кита Келлога является официальной точкой зрения Белого дома — да и является ли вообще.

Для начала обратимся к доктринальным документам Соединенных Штатов. В новой Стратегии национальной безопасности США (The National Security Strategy), опубликованной Белым домом 5 декабря 2025 года, нет ни одного тезиса, хотя бы отдаленно соответствующего размышлениям Келлога. Приоритетом в документе названы восстановление стратегической стабильности и снижение рисков в отношениях с Россией.

В тексте другого доктринального американского документа — Стратегии национальной обороны (The National Defense Strategy) 2026 года — Москва и вовсе не названа противником Америки. В нем сказано, что Россия остается «постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО» — но о какой-либо императивной необходимости создания новых антироссийских союзов речи не идет.

Наконец, в своем недавнем обращении к нации Трамп ни разу не обмолвился о каких-либо планируемых военных союзах, да еще с лидирующей ролью Украины. Да и в проекте военного бюджета США на 2027 год нет ни одного слова ни о новых блоках, ни даже об Украине — помощь Киеву в каком-либо виде в документ так и не вошла.

Так что высказывания Келлога о необходимости создания очередного военного блока либо выражают лишь частное мнение военного пенсионера, либо означают скорый пересмотр двух основополагающих стратегических документов США, что весьма и весьма маловероятно.

В настоящее время перед Вашингтоном стоят совершенно другие задачи — в первую очередь, это завершение войны с Ираном, — имеющие абсолютно другое значение, чем какое-либо обновление очередных антироссийских союзов.

Кому нужен новый военный блок?

Почему Зеленский с таким энтузиазмом поддержал идею строительства нового военного блока? Восторг киевского лидера имеет сугубо прагматическое значение: в случае реализации идей Келлога Украину ждет значительный приток финансовых средств. Как же тут не радоваться украинскому руководству?

Тем не менее, нет сомнения, что в том или ином виде размышления о создании нового военного блока в политической элите Запада присутствуют и Келлог в своих мечтаниях далеко не одинок — о чем и говорил Лавров.

Следует напомнить: военные блоки создаются только для одного — немедленного вступления их участников в войну. В противном случае их строительство не имеет никакого смысла и аморально по своей сути.

В таком случае Келлогу, прежде чем называть участников нового военного блока, следовало бы для начала обозначить те непреодолимые противоречия между Россией и государствами нового альянса, которые можно разрешить только ракетно-ядерной войной.

Скажем, политические, экономические, территориальные, идеологические, религиозные, наконец, разногласия между Западом и Москвой, которые носят настолько непримиримый характер, что могут быть преодолены только ядерными бомбардировками.

Однако в этом случае Келлог споткнулся бы на первом пункте, поскольку между Западом и Россией сейчас попросту нет таких противоречий, которые нельзя было бы разрешить в ходе переговоров. Ярко выраженная русофобия однозначно присутствует, но casus belli для ракетно-ядерной войны и стирания с лица Земли европейского континента еще не сформировался.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).