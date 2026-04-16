Политик Мема назвал значительной эскалацией поставку Британией дронов Украине

По словам члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", передача Киеву 120 тыс. беспилотников - это шаг к "прямой войне с Россией"

СТОКГОЛЬМ, 15 апреля. /ТАСС/. Решение Великобритании о поставках Украине 120 тыс. беспилотников является значительной эскалацией и шагом к "прямой войне с Россией". Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Это значительная эскалация со стороны Лондона к прямой войне с Россией", - написал политик в X. Он отметил, что британское Минобороны проведет совещание с главами других европейских оборонных ведомств. "Они планируют и далее увеличить военную поддержку Украины. Мы движемся к беспрецедентной эскалации. Очень опасный путь со стороны правительства Великобритании", - заключил Мема.

Как ранее заявило правительство Соединенного Королевства, "крупнейший в своем роде [пакет помощи] из когда-либо поставленных Великобританией будет включать тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательные и наблюдательные дроны, логистические беспилотники, а также морские средства". Поставки новых дронов уже начались.