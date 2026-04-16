Raytheon получила крупный заказ на поставку ЗУР GEM-T для ВС Украины

ЦАМТО, 15 апреля. Компания Raytheon (подразделение RTX) 14 апреля объявила о подписании контракта стоимостью 3,7 млрд. долл., предусматривающего поставку зенитных управляемых ракет GEM-T для ЗРК "Пэтриот" ВС Украины.

Новый завод по производству ЗУР GEM-T в Шробенхаузене (Германия) должен сыграть ключевую роль при реализации заключенного в рамках прямой коммерческой продажи соглашения, а также других контрактов, обеспечивая устойчивость цепочки поставок и помогая пополнить запасы ракет-перехватчиков для ВС Украины. Завод принадлежит компании COMLOG, являющейся совместным предприятием Raytheon и MBDA Deutschland.

Как заявил президент Raytheon Фил Джаспер, Raytheon сосредоточена на максимальном увеличении производственных мощностей, обеспечении стабильных и надежных поставок испытанных в боевых условиях перехватчиков для ВС США и таких союзников, как Украина. Компания вкладывает значительные средства в увеличение производства GEM-T для удовлетворения растущего в мире спроса.

Как сообщал ЦАМТО, предназначенная для перехвата всех типов воздушных угроз ЗУР GEM-T применяется в составе ЗРК "Пэтриот" PAC-2 (Patriot Advanced Capability 2) и позволяет более эффективно поражать тактические баллистические ракеты. В настоящее время комплексы "Пэтриот" приобретены 19 странами мира и также переданы Украине.