Ремонт американского эсминца после столкновения продлится два года

ВМС США заключили с компанией General Dynamics NASSCO (Норфолк) контракт на сумму 183 млн долларов на ремонт и модернизацию эсминца "Тракстан" класса "Арли Бёрк", пострадавшего после столкновения с судном снабжения в Карибском море в феврале 2026 года.

Как уточняет Navy Recognition, в ходе ремонтных работ будут устранены структурные повреждения и проведена модернизация систем, что позволит кораблю вернуться к выполнению задач в полном объеме.

Капитальный ремонт проведут на верфи в Норфолке (штат Вирджиния). Предполагается, что на это потребуется 24 месяца.

Столкновение произошло 11 февраля во время операции по пополнению запасов в море, проводившейся в Карибском море в зоне ответственности Южного командования США. Эсминец "Тракстан" водоизмещением около 9200 тонн и судно снабжения "Сэпплай" водоизмещением около 48 800 тонн двигались в параллельном строю с малым боковым интервалом. При таких операциях соединение обеспечивается топливными шлангами, а расстояние между бортами составляет от 30 до 50 метров. Эсминец соприкоснулся с судном обеспечения, и процесс перекачки горючего пришлось прервать. Ни корабль, ни судно не сообщали о потере мощности, отказе рулевого управления или поступлении забортной воды, которые могли бы поставить под угрозу их мореходность, что позволило обоим покинуть место происшествия самостоятельно.

Двое моряков из состава экипажа эсминца получили незначительные травмы, погибших не было. Степень повреждений публично не оценивалась, но, очевидно, не позволила экипажу самостоятельно их устранить.

Примерно через десять дней после происшествия командира "Тракстана" отстранили от должности в связи с потерей доверия к его возможностям продолжать выполнять обязанности.

Эсминец направили в Понсе (Пуэрто-Рико), где провели оценку повреждений корпуса, состояния гребных валов и целостности бортовых систем.

"Тракстан" ввели в строй в апреле 2009 года. Это 53-й эсминец класса "Арли Бёрк". Он выполнен в конфигурации Flight IIA.

Корабль оснащен четырьмя газовыми турбинами LM2500 (General Electric) суммарной мощностью около 105 тысяч лошадиных сил, что позволяет развивать скорость более 30 узлов.