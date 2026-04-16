Новое водолазное судно для испанского флота спустили на воду

На судостроительной верфи Freire в Виго спустили на воду новое судно обеспечения водолазных работ, предназначенное для ВМС Испании. Судно названо "Прозерпина" в честь богини подземного царства в древнеримской мифологии, супруги Плутона и дочери Цереры, соответствующей греческой Персефоне.

Компактное судно со стальным корпусом передадут Военно-водолазной школе ВМС Испании (Escuela Militar de Buceo – EMB) для выполнения повседневных задач, начиная от обеспечения обучения и заканчивая инспекциями и техническими работами. Freire называет эту программу важной вехой для компании, отмечая, что стала первой частной верфью, построившей судно из стали для испанского флота.

Водолазное судно "Прозерпина", Испания Spanish Navy

Судно "Прозерпина" длиной 32,9 метра и шириной 9 метров адаптировано для прибрежных и морских операций, но не для длительных переходов. Заявленные характеристики включают скорость 12 узлов и дальность плавания 500 морских миль. Жилые помещения рассчитаны на 15 человек.

Ключевой особенностью станет система динамического позиционирования DP2, которая позволит судну с высокой точностью удерживаться на месте во время погружений и подводных операций – это особенно важно при работе в ограниченном пространстве или там, где постановка на якорь нецелесообразна. Представители Freire также заявили, что судно включает решения, направленные на оптимизацию расхода топлива и сокращение выбросов.

Для выполнения подводных задач судно оснастят гидролокатором бокового обзора и развертываемыми беспилотными системами, включая автономный подводный аппарат типа AUV и дистанционно управляемый подводный аппарат типа ROV для наблюдений и исследований. Помимо этого на борту "Прозерпины" разместят гипербарическую камеру и водолазный колокол, что позволит проводить погружения и подводные работы на глубине до 90 метров.

Водолазное судно заложили в ноябре 2025 года.