В США прошли учения с роботизированной платформой HDT Hunter WOLF

На полигоне Форт-Полк в Луизиане прошли учения, в рамках которого военные отрабатывали тактику с новым «солдатом»: роботизированной платформой HDT Hunter WOLF.

На учениях шестиколесный беспилотник появился с дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом M2HB. Машина не только перевозит грузы, но также может вести огонь, заниматься разведкой, и этим возможности не ограничены.

Характеристики «Волка» впечатляют. Аппарат, созданный для армейской программы S-MET, берёт на борт до 1000 кг груза. Проходит там, куда не сунется ни один «Хамви» или JLTV. Преодолевает узкие тропы, крутые склоны, густые джунгли. По крайней мере, так его характеризуют разработчики.

Вместо обычных покрышек – безвоздушные шины Michelin, не боящиеся проколов. Гибридная силовая установка позволяет проехать более 300 километров по бездорожью без подзарядки. При этом машина практически бесшумна.

Но главное даже не грузоподъемность и проходимость. Hunter WOLF позиционируется как мобильная электростанция на 15 кВт. Он может питать системы РЭБ или радиолокационные станции прямо в поле. Это превращает его из простого «мула» в командный узел тактического звена.

Стоит взять как вариант на заметку и для аналогичной разработки в интересах нашей армии. Учёт технического опыта противника ещё никому не повредил.

  • 16.04 06:23
  • 15539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 05:16
  • 0
Комментарий к "Россия окончательно распрощалась с Европой"
  • 16.04 03:38
  • 0
Комментарий к "США пора действовать с Россией по-жесткому"
  • 16.04 02:19
  • 1
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 02:13
  • 1
Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)
  • 16.04 01:54
  • 4
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 01:33
  • 4
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 16.04 01:30
  • 1
США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk
  • 15.04 23:08
  • 4
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 15.04 18:27
  • 1080
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 15.04 17:15
  • 1
Вояж: дайте деньги
  • 15.04 17:14
  • 0
Переговорная тема не снимается с повестки
  • 15.04 16:05
  • 172
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.04 13:34
  • 6
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 15.04 13:00
  • 2
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России