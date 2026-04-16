ЦАМТО

ВС Австралии выполнили испытательный пуск первых произведенных в стране РС GMLRS

Источник изображения: military-today.com

ЦАМТО, 15 апреля. Минобороны Австралии 13 апреля сообщило о проведении на полигоне Вумера испытательного пуска первых произведенных на территории страны управляемых реактивных снарядов GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

Для запуска РС были использованы состоящие на вооружении СВ Австралии РСЗО M142 HIMARS. Министерство обороны отметило, что испытание последовало за открытием в декабре 2025 года нового специализированного предприятия по производству реактивных боеприпасов в Порт-Уэйкфилде (Южная Австралия).

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил, что производство ракет в Австралии имеет важное значение для устойчивости национальной обороны. Австралия теперь является единственной страной за пределами США, которая производит реактивные боеприпасы для американских РСЗО.

Министерство обороны заявило, что испытания с боевой стрельбой стали третьими для РСЗО M142 HIMARS с момента начала их поставок в марте 2025 года.

Как заявлено, вслед за производством в Австралии реактивных снарядов GMLRS планируется наладить национальное производство других боеприпасов большой дальности, включая высокоточную ракету PrSM Increment.1 компании Lockheed Martin и гиперзвуковое оружие.

В настоящее время завод в Порт-Уэйкфилде может производить 300 ед. РС GMLRS в год, однако в дальнейшем планируется существенно увеличить объемы производства. Долгосрочной целью является достичь выпуска 4000 РС в год к 2029 году.

Министерство обороны Австралии усиливает возможности Сухопутных войск страны по нанесению ударов на большие расстояния в рамках двух этапов программы Land-8113. На первом этапа проекта Land-8113 МО Австралии заказало в США 42 РСЗО M142 HIMARS, поставки которых начались в марте 2025 года. Для выполнения требований второго этапа в декабре 2024 года Минобороны объявило, что рассматривает возможность закупки ракет PrSM Inc.2, либо противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) норвежской компании Kongsberg.

