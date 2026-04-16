Столтенберг: через 10 лет НАТО может уже не быть

233
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Йенс Столтенберг, человек, который возглавлял Североатлантический альянс почти десятилетие, в интервью датскому телеканалу признал, что НАТО может и не быть через десять лет:

Это не естественный закон, что у нас будет НАТО вечно. Это не высечено в камне, что НАТО просуществует следующие десять лет.

Слова бывшего генсека – не абстрактные рассуждения. Он призвал всерьез воспринимать угрозы Дональда Трампа вывести США из альянса, которые американский президент озвучивает с 2018 года. Тогда Штаты остались в блоке, но сейчас, по словам Столтенберга, никто не может с уверенностью сказать, насколько вероятен выход.

Контекст последних недель добавляет этим заявлениям веса. Трамп уже заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода из НАТО. Причина – нежелание союзников помогать Вашингтону в операции против Ирана. Логика проста: если альянс не работает как военный инструмент в реальной конфликтной ситуации, зачем он вообще нужен?

Столтенберг, будучи генсеком, всегда старался сохранять оптимистичный тон. Его нынешние пессимистичные прогнозы – симптом глубокого кризиса, который уже не скрыть за протокольными формулировками. Европейские члены альянса годами откладывали увеличение оборонных бюджетов, полагаясь на американскую защиту. Теперь, когда Вашингтон открыто ставит под вопрос свое участие, платить придется по полной.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
