ВМС США признали потерю дрона MQ-4C Triton стоимостью 240 млн долларов

В командовании ВМС США официально признали потерю дрона MQ-4C Triton стоимостью 240 млн долларов. Это случилось 9 апреля над Персидским заливом недалеко от Ормузского пролива.

Такое заявление сделала пресс-служба американских Военно-морских сил.

Его текст очень лаконичен и не содержит подробностей:

MQ-4C Triton разбился 9 апреля.

О причинах инцидента ничего не известно.

Известно, что аппарат возвращался на базу Сигонелла на Сицилии. Неожиданно беспилотник просигнализировал о потере связи с оператором и затем передал сигнал об аварийной ситуации. После этого он пропал с радаров. Такая информация появилась в издании UK Defence Journal в день катастрофы.

Данные ресурса Flightradar24 свидетельствуют о том, что аппарат направлялся в сторону саудовского побережья и неожиданно изменил курс. Затем он резко снизил высоту примерно с 16 до трех километров. Тогда дорогостоящий «Тритон» и потерялся.

Также есть информация, что в результате падения дрона никто не пострадал. Само место, где он упал, не сообщается по соображениям секретности. Ну или оно просто пока не обнаружено.

Аппарат запустили с итальянской базы Сигонелла. Он пролетел над Саудовской Аравией, а затем курсировал над Ормузским проливом между Персидским и Оманским заливами.

MQ-4C Triton является стратегическим разведывательным беспилотником, стоящим на вооружении ВМС США. Он способен находиться в воздухе до 30 часов, наблюдая за обширными морскими и прибрежными пространствами.