США обвиняют Кубу в участии в конфликте России и Украины. Согласно докладу Госдепа США в Конгрессе, кубинские граждане принимают активное участие в войне на стороне российской армии.

Представитель Госдепартамента США выступил перед конгрессменами с докладом по Кубе, которой Трамп обещает заняться сразу же после завершения войны с Ираном. В качестве одного из обвинений в отношении кубинского правительства заявляется, что Гавана якобы отправила в Россию порядка 5 тысяч своих граждан для участия в конфликте на стороне Москвы. Кроме того, Куба оказывает России поддержку на дипломатическом уровне.

При этом прямых доказательств у США против правительства Кубы нет, однако это не мешает выдвигать обвинения. Как утверждается, Гавана не мешала набору рекрутов, а кое-где даже помогала в рекрутировании. В общем, не вмешивалась, а этого для США достаточно. Тем более, что кубинцы составляют одну из самых больших групп иностранных бойцов в рядах ВС РФ. По крайней мере, так утверждает украинская разведка.

На Кубе опровергают обвинения в отправке бойцов в зону СВО, даже заводят уголовные дела против вербовщиков, но американцев это не убеждает. Они уверены, что таким образом власти скрывают реальную ситуацию.

Стоит отметить, что это не первое обвинение Кубы в отправке бойцов в Россию, в октябре прошлого года вообще говорилось о 20 тысячах кубинцев в рядах ВС РФ.