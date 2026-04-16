Сербия и Израиль создают совместное предприятие по производству БЛА

ЦАМТО, 15 апреля. Президент Сербии Александр Вучич 14 апреля подтвердил намерение открыть совместное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов с Израилем на паритетных условиях.

По словам А.Вучича, предприятие будет принадлежать сторонам в пропорции 50% на 50%, передает "РИА Новости".

Израильским партнером выступает оборонный концерн Elbit Systems. В соответствии с имеющимися данными, на создаваемом заводе будет организован выпуск двух типов БЛА – малых тактических ударных беспилотников и аппаратов большой дальности. Сербской стороной в проекте выступает государственная оборонная корпорация SDPR.

А.Вучич впервые публично анонсировал создание предприятия в феврале 2026 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда президент Сербии сообщил о планах запуска двух совместных заводов с иностранными государствами по схеме "50 на 50", отметив, что одно из них – с Израилем – должно было начать работу в конце апреля – начале мая 2026 года.

Ранее, в декабре 2025 года, А.Вучич анонсировал открытие новой производственной площадки для выпуска БЛА в конце марта – начале апреля 2026 года, не раскрывая тогда наименование иностранного партнера. В марте 2026 года президент Сербии дополнительно сообщил ТАСС о запуске производства в апреле, вновь воздержавшись от идентификации партнерской стороны.

Создание совместного предприятия вписывается в масштабную программу наращивания беспилотного потенциала Вооруженных сил Сербии. В декабре 2025 года А.Вучич поставил задачу принять на вооружение до 80 тыс. дронов-камикадзе как собственного, так и импортного производства в течение двух лет.

Предприятия ВПК Сербии уже ведут серийный выпуск ряда БЛА собственной разработки, в том числе разведывательного БЛА "Врабац". В сентябре 2025 года на военном параде в Белграде были впервые публично продемонстрированы тактические БЛА "Гермес-900" производства Elbit Systems, ранее приобретенные у израильской стороны.