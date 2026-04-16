Сербия и Израиль создают совместное предприятие по производству БЛА

Президент республики Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЦАМТО, 15 апреля. Президент Сербии Александр Вучич 14 апреля подтвердил намерение открыть совместное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов с Израилем на паритетных условиях.

По словам А.Вучича, предприятие будет принадлежать сторонам в пропорции 50% на 50%, передает "РИА Новости".

Израильским партнером выступает оборонный концерн Elbit Systems. В соответствии с имеющимися данными, на создаваемом заводе будет организован выпуск двух типов БЛА – малых тактических ударных беспилотников и аппаратов большой дальности. Сербской стороной в проекте выступает государственная оборонная корпорация SDPR.

А.Вучич впервые публично анонсировал создание предприятия в феврале 2026 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда президент Сербии сообщил о планах запуска двух совместных заводов с иностранными государствами по схеме "50 на 50", отметив, что одно из них – с Израилем – должно было начать работу в конце апреля – начале мая 2026 года.

Ранее, в декабре 2025 года, А.Вучич анонсировал открытие новой производственной площадки для выпуска БЛА в конце марта – начале апреля 2026 года, не раскрывая тогда наименование иностранного партнера. В марте 2026 года президент Сербии дополнительно сообщил ТАСС о запуске производства в апреле, вновь воздержавшись от идентификации партнерской стороны.

Создание совместного предприятия вписывается в масштабную программу наращивания беспилотного потенциала Вооруженных сил Сербии. В декабре 2025 года А.Вучич поставил задачу принять на вооружение до 80 тыс. дронов-камикадзе как собственного, так и импортного производства в течение двух лет.

Предприятия ВПК Сербии уже ведут серийный выпуск ряда БЛА собственной разработки, в том числе разведывательного БЛА "Врабац". В сентябре 2025 года на военном параде в Белграде были впервые публично продемонстрированы тактические БЛА "Гермес-900" производства Elbit Systems, ранее приобретенные у израильской стороны.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 06:23
  • 15539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 05:16
  • 0
Комментарий к "Россия окончательно распрощалась с Европой"
  • 16.04 03:38
  • 0
Комментарий к "США пора действовать с Россией по-жесткому"
  • 16.04 02:19
  • 1
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 02:13
  • 1
Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)
  • 16.04 01:54
  • 4
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 01:33
  • 4
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 16.04 01:30
  • 1
США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk
  • 15.04 23:08
  • 4
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 15.04 18:27
  • 1080
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 15.04 17:15
  • 1
Вояж: дайте деньги
  • 15.04 17:14
  • 0
Переговорная тема не снимается с повестки
  • 15.04 16:05
  • 172
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.04 13:34
  • 6
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 15.04 13:00
  • 2
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России