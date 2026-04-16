Мелони: Италия приостановит автоматическое перезаключение соглашения в сфере обороны с Израилем

ЦАМТО, 15 апреля. Италия приостановит автоматическое перезаключение соглашения в сфере обороны с Израилем, заявила 14 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"В свете сложившейся ситуации правительство приняло решение приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Мелони журналистам.

По сообщению агентства Nova, министр обороны Италии Гуидо Крозетто направил своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу письмо, официально уведомив его о приостановке автоматического продления двустороннего меморандума о сотрудничестве в оборонной сфере.

Как напоминает агентство, меморандум, вступивший в силу 13 апреля 2016 года, определяет правовую основу сотрудничества между Италией и Израилем в сфере обороны, включая обмен военной продукцией и развитие технологического взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Документ предусматривал автоматическое продление каждые пять лет.