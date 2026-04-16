Войти
ЦАМТО

Мелони: Италия приостановит автоматическое перезаключение соглашения в сфере обороны с Израилем

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Источник изображения: Antonio Masiello/ Getty Images

ЦАМТО, 15 апреля. Италия приостановит автоматическое перезаключение соглашения в сфере обороны с Израилем, заявила 14 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"В свете сложившейся ситуации правительство приняло решение приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Мелони журналистам.

По сообщению агентства Nova, министр обороны Италии Гуидо Крозетто направил своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу письмо, официально уведомив его о приостановке автоматического продления двустороннего меморандума о сотрудничестве в оборонной сфере.

Как напоминает агентство, меморандум, вступивший в силу 13 апреля 2016 года, определяет правовую основу сотрудничества между Италией и Израилем в сфере обороны, включая обмен военной продукцией и развитие технологического взаимодействия между вооруженными силами двух стран. Документ предусматривал автоматическое продление каждые пять лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Италия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 06:23
  • 15539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 05:16
  • 0
Комментарий к "Россия окончательно распрощалась с Европой"
  • 16.04 03:38
  • 0
Комментарий к "США пора действовать с Россией по-жесткому"
  • 16.04 02:19
  • 1
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 02:13
  • 1
Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)
  • 16.04 01:54
  • 4
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 01:33
  • 4
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 16.04 01:30
  • 1
США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk
  • 15.04 23:08
  • 4
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 15.04 18:27
  • 1080
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 15.04 17:15
  • 1
Вояж: дайте деньги
  • 15.04 17:14
  • 0
Переговорная тема не снимается с повестки
  • 15.04 16:05
  • 172
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.04 13:34
  • 6
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 15.04 13:00
  • 2
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России