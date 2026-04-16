Претензии заказчика траулеров к "Адмиралтейским верфям" достигли 5,5 млрд рублей

Владивостокское ООО "Новый сейвал", входящее в "Русскую рыбопромышленную компанию" (РРПК), подало иск к "Адмиралтейским верфям" на сумму 3,59 млрд рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в понедельник, 13 апреля. Предметом иска указано исполнение обязательств по договорам подряда.

Как отмечает Деловой Петербург, это уже третье исковое заявление от структур РРПК к петербургской верфи за последнее время: ранее иски подали компании "РРПК Восток" (на 1,08 млрд рублей) и "Новострой" (на 840 млн рублей).

Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург

Общая сумма претензий дальневосточной группы к заводу достигла 5,5 млрд рублей.

Суть претензий официально не раскрывается, однако компании связаны контрактом от 2017 года на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров проекта СТ-192. Договор был заключён в рамках государственной программы инвестиционных квот, а стоимость серии на тот момент оценивалась в 65 млрд рублей, уточнял РБК.

К настоящему времени "Адмиралтейские верфи" передали заказчику четыре судна из десяти. Пятый и шестой траулеры спустили на воду осенью 2024 года, и сейчас они достраиваются на плаву. В феврале 2025 года заложили седьмой и восьмой суда серии, после чего официальная информация о ходе исполнения контракта от сторон не поступала.