Fincantieri передала ВМС Италии многоцелевое судно обеспечения

ЦАМТО, 15 апреля. Компания Fincantieri в ходе церемонии, состоявшейся 14 апреля на предприятии в Палермо, передала ВМС Италии многоцелевое судно обеспечения Tritone.

Судно спроектировано и модифицировано при участии центра подводных технологий для обеспечения максимальной универсальности применения с особым акцентом на подводную сферу.

Проведенная на предприятии в Палермо масштабная программа модернизации повысила возможности Tritone и улучшила его интеграцию с национальной системой управления ВМС Италии.

Модульная конструкция и гибкая компоновка помещений позволяют размещать и обеспечивать электропитанием широкий спектр полезных нагрузок, включая беспилотные летательные аппараты, надводные и подводные необитаемые аппараты, обеспечивая быстрое изменение конфигурации в зависимости от выполняемых задач.

Модульная архитектура обеспечивает универсальность применения, позволяя внедрять самые современные технологии без необходимости модификации основной платформы.

После поставки Tritone должен сыграть важную роль в процессе определения требований к новым судам ВМС Италии, включая перспективные многоцелевые суда наблюдения за подводной обстановкой UPSDS (Unita Polivalente per la Sorveglianza della Dimensione Subacquea), которые быть приняты на вооружение, начиная с 2031 года. Запланированные испытания Tritone внесут свой вклад в разработку ключевых требований к новому судну UPSDS, которое должно обеспечить оценку ситуации под водой, поддержку операций по спасению подводных лодок и защиту важных объектов подводной инфраструктуры.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2025 года Директорат военно-морских вооружений Министерства обороны Италии приступил к предварительной оценке рынка в рамках проекта UPSDS. Планы предусматривали приобретения на вторичном рынке судна для последующей модификации к варианту корабля наблюдения за подводной обстановкой. Первоначально предполагалось к февралю 2026 приобрести корабль длиной от 75 до 110 м с большой рабочей палубой и 40-тонным краном, позволяющий применять необитаемые аппараты.

В ноябре 2025 года командование ВМС Италии заключило с Fincantieri контракт на выполнение на предприятии в Палермо адаптации приобретенного на вторичном рынке судна для выполнения различных задач, в зависимости от требований флота.

В конце января 2026 года в рамках данных требований было выбрано построенное предприятием Vard (принадлежит Fincantieri) во Вьетнаме в 2022 году многоцелевое судно Coco. Анализ характеристик этого корабля показывает, что он полностью соответствует спецификации. Его длина составляет 81,7 м, максимальная ширина – 18 м, осадка – 5,7 м, экипаж – 60 человек. Помимо наличия грузовой палубы площадью 570 кв.м, судно оснащено системой динамического позиционирования, кормовым краном, а также шахтой moon pool для спуска/подъема необитаемых подводных аппаратов. Пока не раскрывается, какие работы провела на борту судна Fincantieri в ходе его модернизации и какова его окончательная конфигурация.

Поставка Tritone ВМС Италии является первым этапом программы UPSDS, в рамках которой по итогам анализа результатов опытной эксплуатации планируется построить четыре новых судна в конфигурации, соответствующей требованиям ВМС Италии.

Очевидно, что основной причиной закупки ВМС Италии, наряду с другими странами НАТО, кораблей для наблюдения за подводной обстановкой является подрыв в 2022 году газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Теракт продемонстрировал как важность, так и уязвимость расположенных на морском дне важных объектов, будь то трубопроводы или линии связи между странами и целыми континентами.