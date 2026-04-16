Отказ США от прямых поставок оружия Киеву назван очередным достижением Трампа

Соединенные Штаты больше не осуществляют прямых поставок оружия Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в штате Джорджия.

Дональд Трамп остановил прямые поставки американского оружия Киеву, и это является одним из главных достижений нынешней администрации. На сегодняшний день все поставки осуществляют европейские страны, фактически закупая оружие для себя и потом передавая Украине. Администрация Трампа исключает возвращение к собственным поставкам.

И это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы просто ушли из этого бизнеса. Так что это очень хорошо.

Сам Вэнс ранее выступал против передачи американских вооружений Украине и продолжает придерживаться такой позиции. Однако полностью отказываться от продажи оружия Зеленскому США не будут, поскольку это приносит деньги.

На сегодняшний день программа PURL по вооружению Киева пробуксовывает сразу по двум причинам: европейские страны выделяют все меньше денег на закупку вооружений, и у США проблемы с наличием тех же ракет или снарядов. Хотя долгосрочные контракты продолжают выполняться.