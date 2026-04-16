Новая ракета Koral и перезагрузка украинской противовоздушной обороны

В киевском ангаре, где президент Зеленский презентовал линейку отечественного вооружения, взгляд цеплялся за продолговатый объект под брезентом. Он стоял рядом с «Нептуном» и ударными дронами «Арейон». Формы — те же, что несколько лет назад описывали конструкторы киевского КБ «Луч», называя разработку «Коралл». Так мир впервые увидел, возможно, самую важную украинскую ракету сезона. Это не просто новая ракета. Это ответ на дефицит защиты неба.

История «Коралла» тянется ещё с мирного 2021-го. На выставке «Оружие и безопасность» конструктор Олег Коростелев говорил о проекте с тихой инженерной гордостью и показывал перспективный макет. Задумывалась дальность 30–50 километров. Хотели собрать систему из уже освоенных компонентов: двигатель, инерциальная навигация, импульсные рулевые приводы. Головку самонаведения «Оникс» давал харьковский «Радионикс» — активную радиолокационную, годную для работы по баллистическим целям.

«Коралл должен работать по баллистическим целям. Конечно, не по всем классам, но работать должен», — напоминал тогда Коростелев. Казалось, это ещё один проект, который застрянет в круговороте согласований.

Модель ракеты «Корал» была представлена на XVII Международной специализированной выставке «Оружие и безопасность-2021» в Киеве в 2021 году

Полномасштабная война нажала газ. К 2023 году дальность подняли до 100 километров, а общую готовность оценивали в 70 процентов. Изменились и требования. Замминистра обороны Иван Гаврилюк уже просил мобильные комплексы с дальностью более ста километров. Речь шла не о латании пробелов у старых С-300 и «Буков». Речь шла о своей альтернативе «Пэтриотам» и SAMP/T, которых всегда мало, а цена заставляет морщиться.

Сейчас ПВО Украины держится на трёх опорах. Советское наследие — С-300 и доведённые до ума «Буки». Западные системы — их катастрофически не хватает. И «ФранкенСАМ» — гибриды, где «Бук» стреляет RIM-7 «Си Спэрроу», а «Осы» запускают авиационные R-73. Ход блестяще прагматичный, но ключевая боль остаётся: не хватает дальнобойных перехватчиков, способных прикрывать тыл и бить по баллистике. Российские атаки приходят волнами. Каждая — стресс-тест. «Коралл» призван закрыть эту дыру и выстроить глубокую оборону.

Появление ракеты на выставке это месседж в нескольких плоскостях.

Первое: слова главы оборонного кластера Brave1 Андрея Гирценюка о том, что «многие» украинские ракетные разработки прошли полигонные испытания, получают визуальное подтверждение.

Второе: в марте публично объявили о совместной работе «Луч» и «Радионикс» с испанской группой Sener, которая делает компоненты для ракет IRIS-T. Это уже не одиночный проект в гараже, а вход в европейское оборонное поле.

Третье: сам внешний вид — увеличенные рули, вероятно, упрощённая газодинамика вместо сложных импульсных двигателей — говорит о резком развороте к производству в условиях войны.