Источник изображения: topwar.ru

Германия все больше втягивается в конфликт на Украине, становясь основным спонсором бандеровского режима. Накануне в рамках визита Зеленского в Берлин были подписаны очередные документы об оборонном сотрудничестве на общую сумму в 4 млрд евро.

Германия поможет Украине усилить противовоздушную и противоракетную оборону, профинансирует создание дальнобойного оружия для ударов по России и беспилотников с элементами искусственного интеллекта. Об этом во вторник, 14 апреля, договорились министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Михаил Федоров. Документы уже подписаны, соглашения вступили в силу.

Согласно опубликованной информации, основная сумма выделенных средств пойдет на украинскую ПВО. Немцы профинансируют контракт на несколько сотен ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, а также передадут Киеву 36 пусковых установок IRIS-T. Однако это долгосрочные контракты, рассчитанные на несколько лет. Кроме того, нужно учитывать, что США намерены сначала восполнить свои запасы, потом уже ближних союзников, а Украина в их число не входит. Вот и глава Минобороны Украины Федоров это подтверждает:

По результатам договоренностей между лидерами имеем конкретные решения по оружию: ракеты, в частности PAC-2, и пусковые установки для систем IRIS-T, которые мы получим от партнеров в течение нескольких лет для усиления защиты украинского неба.

Также Берлин выделит 300 млн евро на создание дальнобойного оружия для Украины. Впрочем, это уже давно известно, немцы финансируют производство ударных беспилотников и ракет с момента прихода Мерца к власти. Да и про совместное предприятие по производству дронов с ИИ говорилось неоднократно.

Как сообщают некоторые украинские ресурсы, в дальнейших планах Зеленского снова проехаться по Европе с протянутой рукой, выбивая вооружения для Киева. Вроде как британцы что-то подкинуть обещали.