Войти
Вестник Мордовии

Секретный советский "танк" с 152-мм пушкой Украина могла передать США

259
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В декабре 2023 года в социальных сетях появилась первые фотографии сконструированной еще во времена СССР необычно выглядящей гусеничной боевой машины с очень мощным вооружением.

Как оказалось, эти изображения имели украинское происхождение. Дело в том, что боевики ВСУ решили помародерствовать в цехах харьковского тракторного завода. В результате была обнаружена секретная советская разработка, являвшаяся, по сути, танком, - самоходная противотанковая пушка, предположительно называемая "Спрут - СВ".

Этот образец, хоть и имел название, почти созвучное с известным отечественным образцом, созданным для воздушно-десантных войск, но радикально отличался от него по своей конструкции.

По скупым, отрывочным сведениям, работы над ним велись на основе перспективной платформы, известной как "Планер" которая создавалась на ХТЗ для замены МТ-Лбу.

Основное вооружение - мощное 152-мм стабилизированное в двух плоскостях орудие с автоматом заряжания. Во второй половине 80-х годов "шестидюймовка" должна была стать основным средством поражения отечественных танков, в том числе, как оказывается, и легких.

Харьковская машина имела ходовую часть с семью опорными катками по каждому борту. Также на ней устанавливались два пулемета - спаренный и зенитный.

Похоже, что об этом "Спруте" все забыли более чем на три десятка лет, и, возможно, так бы никто не вспомнил.

Что сейчас с ним, неизвестно. Может быть вывезли и отдали на изучение западным специалистам - американцы всегда проявляли интерес к советским разработкам. Украина же массово продавала все ценное, что осталось в ее арсеналах от СССР. Если говорить о танках, то за океан были отправлены разные версии Т-64, Т-72, Т-80, а также Т-84 и даже Т-55АД с комплексом активной защиты "Дрозд". Позже там же оказалась БМ "Оплот". Не исключено, что и советскую экспериментальную бронетехнику тоже продали.

Дмитрий Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Т-72
Т-80
Т-84 Оплот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 06:23
  • 15539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 05:16
  • 0
Комментарий к "Россия окончательно распрощалась с Европой"
  • 16.04 03:38
  • 0
Комментарий к "США пора действовать с Россией по-жесткому"
  • 16.04 02:19
  • 1
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 02:13
  • 1
Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)
  • 16.04 01:54
  • 4
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 01:33
  • 4
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 16.04 01:30
  • 1
США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk
  • 15.04 23:08
  • 4
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 15.04 18:27
  • 1080
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 15.04 17:15
  • 1
Вояж: дайте деньги
  • 15.04 17:14
  • 0
Переговорная тема не снимается с повестки
  • 15.04 16:05
  • 172
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.04 13:34
  • 6
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 15.04 13:00
  • 2
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России