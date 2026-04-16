Секретный советский "танк" с 152-мм пушкой Украина могла передать США

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В декабре 2023 года в социальных сетях появилась первые фотографии сконструированной еще во времена СССР необычно выглядящей гусеничной боевой машины с очень мощным вооружением.

Как оказалось, эти изображения имели украинское происхождение. Дело в том, что боевики ВСУ решили помародерствовать в цехах харьковского тракторного завода. В результате была обнаружена секретная советская разработка, являвшаяся, по сути, танком, - самоходная противотанковая пушка, предположительно называемая "Спрут - СВ".

Этот образец, хоть и имел название, почти созвучное с известным отечественным образцом, созданным для воздушно-десантных войск, но радикально отличался от него по своей конструкции.

По скупым, отрывочным сведениям, работы над ним велись на основе перспективной платформы, известной как "Планер" которая создавалась на ХТЗ для замены МТ-Лбу.

Основное вооружение - мощное 152-мм стабилизированное в двух плоскостях орудие с автоматом заряжания. Во второй половине 80-х годов "шестидюймовка" должна была стать основным средством поражения отечественных танков, в том числе, как оказывается, и легких.

Харьковская машина имела ходовую часть с семью опорными катками по каждому борту. Также на ней устанавливались два пулемета - спаренный и зенитный.

Похоже, что об этом "Спруте" все забыли более чем на три десятка лет, и, возможно, так бы никто не вспомнил.

Что сейчас с ним, неизвестно. Может быть вывезли и отдали на изучение западным специалистам - американцы всегда проявляли интерес к советским разработкам. Украина же массово продавала все ценное, что осталось в ее арсеналах от СССР. Если говорить о танках, то за океан были отправлены разные версии Т-64, Т-72, Т-80, а также Т-84 и даже Т-55АД с комплексом активной защиты "Дрозд". Позже там же оказалась БМ "Оплот". Не исключено, что и советскую экспериментальную бронетехнику тоже продали.

Дмитрий Катков