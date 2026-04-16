РИА Новости

Новый рыболовный траулер "Капитан Юнак" передали заказчику

Спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Капитан Юнак"
Источник изображения: © РИА Новости / "Адмиралтейские верфи"

Флаг России подняли на морозильном рыболовном траулере "Капитан Юнак"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак", построенный на судозаводе "Адмиралтейские верфи" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) во вторник передан заказчику, на судне поднят государственный флаг РФ.

"Наш рыбопромысловый флот сегодня пополнился ещё одним суперсовременным траулером, который, как говорилось в одном нашем фильме, будет бороздить просторы мирового океана... Это очень важное знаменательное событие для всей рыбной отрасли", - сказал на церемонии глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Капитан Юнак" — пятое судно серии, построенное на предприятии для "Русской рыбопромышленной компании". В настоящее время на "Адмиралтейских верфях" строятся также рыболовные траулеры "Капитан Ипатов" и "Александр Бузаков" (седьмое и восьмое в серии).

Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки.

Длина траулера - 108,2 метра, ширина - 21 метр, скорость хода - 16 узлов, автономность - 45 суток, экипаж - до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса.

