Электоральные процессы в мире традиционно приковывают внимание общественности. Как правило, выбор делается между двумя политическими формациями: Восток-Запад. Основные обвинения либералов, придерживающихся западных ценностей своих оппонентов упираются в недемократические процессы. Оставив за скобками остальное, приведем классический пример двуличия и фальшивости последователей «цветущих садов Борреля».

Так, маховик «репрессии» в Венгрии начал свой ход, не дождавшись окончательного подсчета голосов. Де-факто победивший в выборах еврофил Мадьяр призвал к немедленной отставке всех сторонников Орбана на различных должностях в госструктурах – в частности, председателя Верховного суда, Национального судебного совета, генпрокурора, председателя Высшего административного суда, медиарегулятора, антимонопольного ведомства.

«Уходите сами – не ждите, чтобы мы сняли вас. Потому что мы это сделаем, потому что время этой системы прошло», – заявил Мадьяр. Очень демократично, не правда ли?

Что к этому привело, поддержка действующей венгерской власти нерукопожатой в Европе администрацией Трампа или «слив» СБУ накануне голосования переговоров Будапешта с Москвой – уже постфактум.

Все дело в том, что европейская «партия войны» путем вмешательства в выборы в странах, чей путь «отличается», мобилизовала все силы для достижения «нужного» результата. И они почувствовали вкус крови. Теперь на носу парламентские выборы в Болгарии и Сербии. Основное внимание, конечно же, приковано к Закавказью. ЦИК Армении начала прием документов для участия в назначенных на 7 июня т.г. парламентских выборах от политических партий и блоков.

Безусловно, наиболее чувствительным результат будет в Армении, которую в случае победы Пашиняна ждет окончательный разворот от ЕАЭС в пользу ЕС и НАТО.

Павел Ковалев