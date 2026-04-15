В России создали лазерную систему защиты самолета от обледенения.

В России придумали, как защитить самолёты без реагентов и лишнего веса
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) создал компактную лазерную систему защиты самолётов от обледенения. В отличие от традиционных решений, новая технология работает непрерывно и не даёт льду нарастать до критических значений.
В основе разработки — лазерное воздействие на поверхность, которое замедляет образование ледяного слоя. По словам представителей вуза, в ходе экспериментов удалось заметно снизить скорость обледенения, что подтвердило эффективность подхода. Эти результаты легли в основу экспериментальной установки «Луч-1», предназначенной для моделирования реальных условий полёта, включая испытания на воздушных винтах и различных летательных аппаратах.
Обледенение остаётся одной из ключевых угроз в авиации: оно ухудшает аэродинамику, снижает управляемость и может привести к авариям. Существующие системы защиты — тепловые, механические и химические — имеют серьёзные ограничения: они увеличивают массу самолёта, требуют значительных энергозатрат или использования дорогостоящих реагентов.
Новая лазерная технология потенциально решает сразу несколько этих проблем, предлагая более лёгкий и энергоэффективный способ защиты.