Войти
ixbt.com

В России создали лазерную систему защиты самолета от обледенения

160
0
0
Источник изображения: Grok

В России придумали, как защитить самолёты без реагентов и лишнего веса 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) создал компактную лазерную систему защиты самолётов от обледенения. В отличие от традиционных решений, новая технология работает непрерывно и не даёт льду нарастать до критических значений.

Новая система сможет не просто убирать уже намерзший слой, а работать постоянно, не давая ему нарастать до опасных толщин. То есть перейти от борьбы с последствиями к предотвращению самого обледенения. В отличие от тепловых систем, которые удаляют лед примерно за две и более минуты, лазер справляется с этой задачей быстрее, а главное — потребляет на порядок меньше энергии. — ПНИПУ.

В основе разработки — лазерное воздействие на поверхность, которое замедляет образование ледяного слоя. По словам представителей вуза, в ходе экспериментов удалось заметно снизить скорость обледенения, что подтвердило эффективность подхода. Эти результаты легли в основу экспериментальной установки «Луч-1», предназначенной для моделирования реальных условий полёта, включая испытания на воздушных винтах и различных летательных аппаратах.

Обледенение остаётся одной из ключевых угроз в авиации: оно ухудшает аэродинамику, снижает управляемость и может привести к авариям. Существующие системы защиты — тепловые, механические и химические — имеют серьёзные ограничения: они увеличивают массу самолёта, требуют значительных энергозатрат или использования дорогостоящих реагентов.

Новая лазерная технология потенциально решает сразу несколько этих проблем, предлагая более лёгкий и энергоэффективный способ защиты.

Применение лазеров для борьбы с обледенением до сих пор практически не исследовалось. Ученые ПНИПУ впервые провели эту работу. Они определили параметры, при которых лед разрушается с меньшими энергозатратами по сравнению с существующими системами. Разработка позволит создавать новые противообледенительные системы для авиации, работающей в сложных климатических условиях, в том числе при освоении Арктики.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 02:13
  • 15526
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 02:12
  • 1078
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 14.04 20:26
  • 0
Комментарий к "Россия вооружается, а Европа угодила в ловушку ПВО (Die Welt, Германия)"
  • 14.04 18:53
  • 1
«Акупунктура» демократии
  • 14.04 16:48
  • 5
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 16:46
  • 2
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 14.04 14:29
  • 0
Непослушный вассал Вашингтона и нерукопожатные политики Прибалтики
  • 14.04 08:50
  • 1
В России изучили поврежденный Ираном американский KC-135R
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету