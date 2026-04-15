В России создали лазерную систему защиты самолета от обледенения.

В России придумали, как защитить самолёты без реагентов и лишнего веса

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) создал компактную лазерную систему защиты самолётов от обледенения. В отличие от традиционных решений, новая технология работает непрерывно и не даёт льду нарастать до критических значений.

Новая система сможет не просто убирать уже намерзший слой, а работать постоянно, не давая ему нарастать до опасных толщин. То есть перейти от борьбы с последствиями к предотвращению самого обледенения. В отличие от тепловых систем, которые удаляют лед примерно за две и более минуты, лазер справляется с этой задачей быстрее, а главное — потребляет на порядок меньше энергии. — ПНИПУ.

В основе разработки — лазерное воздействие на поверхность, которое замедляет образование ледяного слоя. По словам представителей вуза, в ходе экспериментов удалось заметно снизить скорость обледенения, что подтвердило эффективность подхода. Эти результаты легли в основу экспериментальной установки «Луч-1», предназначенной для моделирования реальных условий полёта, включая испытания на воздушных винтах и различных летательных аппаратах.

Обледенение остаётся одной из ключевых угроз в авиации: оно ухудшает аэродинамику, снижает управляемость и может привести к авариям. Существующие системы защиты — тепловые, механические и химические — имеют серьёзные ограничения: они увеличивают массу самолёта, требуют значительных энергозатрат или использования дорогостоящих реагентов.

Новая лазерная технология потенциально решает сразу несколько этих проблем, предлагая более лёгкий и энергоэффективный способ защиты.

Применение лазеров для борьбы с обледенением до сих пор практически не исследовалось. Ученые ПНИПУ впервые провели эту работу. Они определили параметры, при которых лед разрушается с меньшими энергозатратами по сравнению с существующими системами. Разработка позволит создавать новые противообледенительные системы для авиации, работающей в сложных климатических условиях, в том числе при освоении Арктики.