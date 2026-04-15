В России создали облачную платформу для промышленного ИИ.

Платформа поддерживает одновременную работу более 500 виртуальных машин

Компания К2 Нейротех (входит в К2Тех) создала отечественную облачную платформу для разработки и внедрения решений на основе искусственного интеллекта в условиях промышленных нагрузок.

Подведомственные предприятия ФГАУ "ЦИТ" получили возможность развертывать ИИ-сервисы для промышленных нагрузок по модели AIaaS без капитальных вложений в собственную инфраструктуру, сохраняя при этом полный контроль над данными. Основой реализованного решения стала ML-платформа KageCore от российского вендора AIDA tech, входящая в единый реестр отечественного ПО. — К2Тех.

По заявлению разработчиков, новая платформа позволит закрыть основные потребности исследовательских команд, так как они могут начинать работу сразу после авторизации в личном кабинете, не тратя недели на развертывание и настройку необходимого программного обеспечения.

Архитектура платформы поддерживает одновременную работу более 500 виртуальных машин и контейнеров с гарантированным уровнем доступности свыше 99%. Система функционирует в изолированном сегменте сети, что полностью соответствует требованиям по защите информации, обеспечивая технологическую независимость. — К2Тех.