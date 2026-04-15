Сколько в России стоит вывод килограмма груза на орбиту?

По словам Алексея Шелобкова, занимающего пост гендиректора «ИКС холдинга», а также компании с уже многим известным названием «Бюро 1440», вывод одного килограмма полезного груза на околоземную орбиту сейчас стоит около 450 000 рублей. При этом полезная нагрузка такого же веса, отправленная с помощью американского носителя SpaceX Falcon 9, обойдется в $7000 или порядка 540 000 рублей по текущему курсу.

Также топ-менеджер заявил, что за ближайшие пять-шесть лет стоимость отправки килограмма груза в космос на российских ракетах-носителях снизится примерно в два раза, а в перспективе, к чему стремятся российские аэрокосмические компании, она не будет превышать $1500, что соответствует примерно 120 000 рублей. Напомним, «Бюро 1440» активно занимается формированием низкоорбитальной группировки «Рассвет», которая будет обеспечивать стабильным и скоростным спутниковым интернетом территорию России и не только — по сути, это прямой аналог американской Starlink. Компания уже запустила 16 спутниковых аппарата, которые наделены системами связи 5G NTN, терминалами лазерной межспутниковой связи и плазменными двигательными установками.