Британская залповая установка HAL10 способна мгновенно запустить до 10 дронов

HAL10 Hybrid Air-Systems Launcher

Новая гибридная пусковая установка HAL10 Hybrid Air-Systems Launcher британской компании по производству дронов ISS Aerospace предназначена для быстрого запуска 10 БПЛА.

HAL10 действует с модульной платформы WASP. Система уже была протестирована в начале 2026 года. Расположение пусковых контейнеров по схеме 5 х 2 дает возможность операторам запускать беспилотники по одному или всю серию в быстром темпе. Модульная система позволяет устанавливать HAL10 как на мобильные, так и на стационарные платформы. Она рассчитана на работу в сложных метеоусловиях в диапазоне температур от -32 до 45 °C и скорости ветра до 18 м/сек. HAL10 предназначена для взаимодействия с БПЛА-системой ISSOS WASP с запуском из контейнера. Дальность полета составляет 45 км, время полета — до 30 мин. без полезной нагрузки и до 22 мин. — с нагрузкой. У беспилотника имеется модульный отсек, где устанавливается различное оборудование в зависимости от выполняемых функций. Платформа может работать в полуавтоматическом режиме и с сетевым управлением, выполняя задачи по наблюдению, противодействию вражеским беспилотникам и в качестве элемента многоуровневой ПВО.

Александр Агеев

