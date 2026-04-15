Геноцидные разглагольствования Трампа положили конец американскому веку (The Independent, Великобритания)

Independent: война в Иране положила конец "американскому веку"

Доктрина "Америка прежде всего" в конечном итоге оставит США в одиночестве, пишет Independent. Имидж Вашингтона уже испорчен: война в Иране больше всего затронула страны Азии и Африки, которые не имеют к ней никакого отношения, а заявления и угрозы Трампа еще сильнее разочаровали мир в американском лидерстве.

Питер Франкопан (Peter Frankopan)

Президент Трумэн и Джон Кеннеди заявляли, что Америка заботится о бедном населении нашего мира. В то же время, нынешняя администрация заботится только о мнимой славе Америки и думает исключительно об уничтожении врагов.

Ужасная ситуация в Иране, в Персидском заливе и на Ближнем Востоке чревата глобальными последствиями. По всей Азии закрываются заводы и фабрики, правительство такой страны как Филиппины уже объявило чрезвычайное положение общенационального масштаба, а президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён открыто признал, что не может спать по ночам. Постепенно становится понятно, насколько серьезна ситуация, начало которой положили события 28 февраля. Сэр Кир Стармер заявил на прошлой неделе, что ответ Британии "станет определяющим для целого поколения".

Экономические потрясения наносят свои удары неравномерно. К сожалению, в основном страдают самые бедные. А также экономики, зависящие от глобальных цепочек поставок и от неподвластных им обстоятельств. Страны, полностью зависящие от сырьевых товаров, проходящих через Ормузский пролив, будь это сжиженный природный газ (СПГ), сырая нефть, нефтепродукты, удобрения или алюминий, сталкиваются с кошмарным сценарием, когда у них отключают электроэнергию, снижается урожайность сельскохозяйственных культур, а будущее сулит такие трудности, которые никто в начале года даже представить себе не мог.

Страны Африки и Азии понимают, что Соединенные Штаты пострадают меньше, чем другие части мира, причем не только благодаря своему богатству и способности обеспечить страну в приближающиеся трудные времена, но и потому, что США не зависят от ближневосточной нефти, газа и многого другого. На мировых рынках каждый чувствует боль; но на американском бизнесе и гражданах она скажется меньше, чем на людях из других стран.

Приказ атаковать Иран 28 февраля был основан на решениях, принятых в Белом доме. Шесть недель назад переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана продолжались — и казалось, что они идут довольно успешно. Для США и их союзника Израиля это была война по выбору, а не по необходимости. По этой причине они несут ответственность за смягчение последствий для других, кто в ближайшие недели и месяцы столкнется с неопределенностью и нестабильностью.

Конечно, американские переговорщики, расценивают все это иначе. "Мы с нетерпением ждем переговоров", — сказал вице-президент Джей Ди Вэнс, отправляясь в Исламабад. Америка, заявил он, рассчитывала, что Иран сядет за стол переговоров "в духе доброй воли", и предупредила, что возникнут проблемы, если "они попытаются нас одурачить". Все это очень похоже на игру. Но это никакая не игра для двух третей мирового населения, которые сталкиваются с перебоями в снабжении.

Трамп уже давно заработал репутацию авантюриста и мастера создавать неловкие ситуации. Но даже будучи человеком, которого многие считают гением пиара, способным не только формировать новостную повестку, но и господствовать в цикле новостей, он в последние дни говорит и делает такое, что наносит серьезный ущерб мнению всего мира о США.

"Мы будем наносить по ним (Ирану) чрезвычайно мощные удары в течение двух-трех следующих недель, — сказал он в конце марта. — Мы отбросим их обратно в каменный век, где им и место". В этом можно разглядеть не только проблески геноцида, но и оттенки расизма — ведь американский президент занес иранцев в категорию отсталых и примитивных народов — а не наследников одной из самых древних и великолепных цивилизаций в истории.

Во вторник он пошел еще дальше, написав в социальных сетях, что "сегодня вечером погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не восстановится".

Из Венгрии к нему присоединился вице-президент Вэнс, помогавший Виктору Орбану с переизбранием: "Надеюсь, они дадут правильный ответ". Иранцы должны знать, добавил он, что "у нас в арсенале есть инструменты, которые мы до сих пор не решались применять".

Нетрудно понять, что эти двое имели в виду: если Иран не согласится на американские условия, США впервые с 1945 года применят ядерное оружие.

Человек, который принимал то ужасное решение, надеялся, что оно положит конец мировой войне, которая унесла десятки миллионов жизней, включая жизни сотен тысяч американских военнослужащих.

Девять месяцев спустя Трумэн выступил с речью перед нацией, в которой он говорил о "священной обязанности" американцев. Невозможно, сказал он, "игнорировать плач голодных детей. Конечно, мы не повернемся спиной к миллионам людей, умоляющих дать им хотя бы корку хлеба... Мы не были бы американцами, если бы не хотели поделиться своим сравнительным изобилием со страдающими людьми. Я уверен, что говорю от имени каждого американца, когда заявляю, что Соединенные Штаты полны решимости сделать все возможное ради облегчения голода в половине мира".

А еще был Джон Кеннеди, чей центр сегодня носит имя Трампа, выбитое на стене. В своей инаугурационной речи он заявил, что США помогут "разорвать оковы массовой нищеты" тем, у кого нет ни еды, ни надежды. Американцы должны сделать это не ради голосов избирателей или благодарности, а "потому что это правильно".

В какой мере США добились этого в ХХ веке? Это вопрос, который историки задают с удовольствием и по которому любят дискутировать. Но мы не можем утверждать, что американские лидеры помогли сформировать во всем мире такой образ США, который был бы неотразимым, привлекательным, открытым и щедрым.

Пока еще слишком рано строить догадки о том, как будет выглядеть иранский кризис в ближайшие годы. Конечно, мы все должны надеяться на прочное и быстрое урегулирование. Но это похоже на конец эпохи, особенно когда такие события происходят на фоне постоянных и публичных разглагольствований Трампа, унижающего и порочащего НАТО. "Америка прежде всего" означает, что Америка будет в одиночестве. И этим Соединенные Штаты сегодня определенно отличаются от Америки недавнего прошлого.