Движется ли НАТО к развалу? (The National Interest, США)

TNI: выход США из НАТО не отвечает интересам ни Америки, ни Европы

Трамп постоянно в чем-то упрекает остальных членов НАТО, некоторые из его обвинений справедливы, другие сомнительны, пишет The National Interest. Но разрыв с альянсом стал бы катастрофой для Америки — после этого она может забыть о своей глобальной роли.

Питер Сучу

Война в Иране усилила давние трения между президентом Дональдом Трампом и европейскими членами НАТО, хотя выход США из альянса не отвечает интересам ни одной из сторон.

Согласно новому опросу Центра Пью, лишь 38% республиканцев и тяготеющих к Республиканской партии беспартийных считают, что отношения с НАТО идут США на пользу — против 49% в прошлом году. Тот же опрос показал, что 60% американцев не считают, что извлекают из существования альянса серьезную выгоду.

Ранее президент Дональд Трамп и ряд ключевых членов его кабинета раскритиковали европейских членов НАТО за отказ поддержать кампанию США в Иране. С начала операции “Эпическая ярость” прошло почти полтора месяца, Трамп продолжает делать противоречивые заявления о том, как долго продлится война, о целях Америки на поле боя и даже о якобы поражении Ирана, а Тегеран ведет себя вызывающе.

Ормузский пролив, через который проходит примерно 20% мирового экспорта нефти, практически закрыт с начала конфликта, и это взвинтило мировые цены на энергоносители. Трамп неоднократно призывал Европу и Азию помочь разблокировать эту важнейшую артерию.

Неделю назад Трамп объявил о соглашении: США приостановят военные операции на две недели, а Иран за это время вновь откроет пролив. Однако есть опасения, что конфликт может возобновиться в любой момент.

Трамп всегда недолюбливал НАТО — по поводу и без

Трамп долгие годы ругает НАТО, пеняя членам альянса за то, что они не вносят свою лепту в расходы на оборону. Справедливости ради следует признать, что это утверждение во многом правдиво. Члены НАТО обязались довести военные расходы до 2% ВВП еще в 2014 году, но тянули с этим долгие годы.

По возвращении Трампа на пост президента в 2025 году их расходы на оборону резко увеличились. Все члены альянса (кроме одного) согласились довести этот показатель до 5%, и многие европейские страны к этому близки, хотя подчас и за счет “творческой бухгалтерии” — манипуляций с отчетностью и чересчур вольных трактовок “военных расходов”.

Однако Трамп подлил масла в огонь своим неверным утверждением, что НАТО никогда не помогала Америке. Как известно, статья 5, согласно которой нападение на одного из членов считается нападением на весь альянс, применялась лишь единожды: после терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Военнослужащие НАТО отважно поддержали миссию США в Афганистане, и более тысячи из них сложили там головы.

Члены НАТО обиделись на слова Трампа, однако 47-й президент минувшей зимой еще подсыпал соли на рану, заявив, что на НАТО нельзя полагаться. С началом операции “Эпическая ярость” он ловко разыгрывает карту “А я вам говорил”. Подразумевается, что НАТО должна была безоговорочно поддержать США, хотя Трамп даже не проконсультировался ни с альянсом, ни с другими союзниками США перед ударами по Ирану.

Помимо того, что Североатлантический альянс не поддержал войну в Иране, в понедельник Трамп заявил, что все началось с нежелания Дании договориться о сдаче или продаже Гренландии.

“Если хотите знать правду, все началось с Гренландии, — объявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. — Нам нужна Гренландия. Они ее нам отдавать не захотели. И я сказал: “Ну тогда счастливо оставаться!””.

С момента возвращения в Белый дом Трамп неоднократно призывал взять полуавтономный остров под контроль США — даже при том, что его жители не горят желанием становиться американскими гражданами.

Трамп неоднократно заявлял, что Дания не в состоянии обеспечить Гренландии должную защиту, после чего НАТО упрочила там свое присутствие.

И вообще, чья это война — операция “Эпическая ярость”?

В ходе избирательной кампании 2025 года Трамп решительно выступил против новых заморских войн и утверждал, что его соперница Камала Харрис будет их развязывать, тогда как он, наоборот, попытается их остановить. Кроме того, Трамп заявлял, что в случае избрания он положит конец конфликту на Украине “за 24 часа” — от этого обещания он позже открестился, назвав преувеличением.

Учитывая столь враждебное отношение Трампа к иностранным войнам, как же так вышло, что США втянулись в войну с Ираном? Возможно, продолжить войну Трампа убедила февральская встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тот заявил, что Иран слаб как никогда и что военные удары США запросто свергнут режим. По данным The New York Times, после “жесткой обработки” от Нетаньяху чиновники Белого дома пытались разубедить Трампа и донести до него, что Израиль сознательно преувеличивает легкость грядущей кампании, — но не преуспели.

Нападение на Исламскую Республику также могло быть давней целью министра обороны Пита Хегсета, чьи взгляды представляют собой особую трактовку христианства. У него на теле множество татуировок, связанных с крестовыми походами Средневековья. В частности, из-за иерусалимского креста у него на груди и девиза крестоносцев “Deus Vult” (“На то воля Божья) не утихают споры: многие усматривают в них символику христианских националистов и ультраправых экстремистов.

Некоторые комментаторы обвинили Хегсета в стремлении разжечь конфликт сродни крестовым походам прошлого. Воду на эту мельницу льет его книга 2020 года “Американский крестовый поход”, где ислам подается как естественный и исторический враг Запада. (Еще одна татуировка Хегсета гласит, что он “кяфир” — или “неверный” по-арабски.) Министр обороны призвал военнослужащих США “блюсти свою веру” и уповать на Бога. В преддверии конфликта в марте он молился в Пентагоне и предрек “всепоглощающую расправу над теми, кто не заслуживает пощады”.

Как бы выглядела НАТО без США?

Трамп не раз заговаривал о выходе из НАТО, но в действительности это будет совсем не так просто сделать. По Закону о национальной обороне от 2024 года (раздел 1250A), принятом в 2023 году, для выхода из НАТО потребуется либо две трети голосов в Сенате, либо соответствующий акт Конгресса.

Закон прямо запрещает президенту приостанавливать работу, прекращать действие или выходить из Североатлантического альянса.

Разумеется, у Трампа в запасе имеется немало способов, как фактически устраниться от активного участия в делах НАТО, не покидая альянса формально.

“Трампу достаточно просто принять решение вернуть войска домой, прекратить снабжать командования и учреждения НАТО личным составом — что фактически уже происходит. Еще более решительный шаг — упразднить должность верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, а этот военный пост всегда занимал американец”, — сообщил немецкий вещатель Deutsche Welle.

Европа уже задумалась о том, что сулят недавние комментарии Трампа ее будущей обороне. США — крупнейший член НАТО и обладают самым современным и боеспособным вооружением.

Многие европейские страны уже наращивают расходы на оборону и сотрудничают еще теснее, чем во времена холодной войны. Кроме того, Североатлантический альянс расширяется — в него влились Финляндия и Швеция, хотя исторически на протяжении всей холодной войны были в лагере неприсоединившихся.

Но и сами США тоже пострадают, выйдя из НАТО. Их мировой авторитет будет подорван, и они лишатся доступа к ключевым базам в Европе. Более того, нет решительно никакой гарантии, что США удовольствуются выходом из НАТО. Они могут решить вывести войска и из других стран, в том числе с Ближнего Востока и из Азии. А без баз в Европе и Азии американским военным будет трудно, а то и вовсе невозможно выполнять обширные боевые задачи формата операции “Эпическая ярость”.

США также могут лишиться зарубежных рынков для основных боевых танков, боевых самолетов и других платформ. А это дурные вести для американской аэрокосмической и оборонной промышленности, которая остается крупнейшей в мире. Без существенной экономии за счет масштабов платформы для внутреннего использования значительно подорожают.

Мировой успех истребителя F-35 Lightning II (“Молния”) во многом обусловлен сетью зарубежных партнерств — в частности, в рамках НАТО. Для сравнения, истребитель F-22 Raptor (“Хищник”) не продавался за рубежом и оказался не по карману ВВС США.

Выживет ли НАТО без США — или наоборот?

Европа, очевидно, многое потеряет после ухода США из НАТО, но и Вашингтон станет слабее без союзников. И помимо экономических трудностей есть и другие соображения.

Последние 80 лет прошли без по-настоящему крупных конфликтов, и мир держался благодаря системе альянсов и угрозе гарантированного взаимного уничтожения.

Европа сильно пострадала в ходе двух мировых войн и не захочет принимать участие в третьей, если Россия и Китай решат свергнуть США с позиции мирового лидера. Без союзников США не смогут дать отпор нескольким угрозам одновременно. Как показала практика, они уже сейчас еле справляются с нагрузкой в связи с продолжительной воздушной кампанией против Ирана.