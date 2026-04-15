Армия США испытала систему «Золотой щит» с ракетами Harpe для перехвата дронов

Армия США активно отрабатывает новую систему эшелонированной защиты от беспилотников. Сама концепция, как пишут американские СМИ, начала обретать реальные очертания во время первых боевых учений с применением относительно дешёвых небольших ракет.

«Золотой щит» (не путать с системой «Золотой купол» - при Трампе в США всё «золотое») представляет собой многоуровневую сеть противовоздушной обороны для бронетанковых и механизированных подразделений. Система предназначена для защиты наземных формирований от роёв малых и средних дронов (группы 1 и 2 по классификации НАТО). Она не заменяет тяжёлые комплексы ПВО, такие как Patriot или NASAMS, а дополняет их недорогим «нижним ярусом» - массовыми средствами перехвата, работающими по принципу распределённой сети.

На днях 1-я кавалерийская дивизия армии США провела на базе Форт-Худ учения с боевыми стрельбами в рамках инициативы Pegasus Charge. В ходе демонстрации успешно испытали перехватчики Harpe, разработанные калифорнийским стартапом Perseus Defense.

Стоимость одной такой ракеты составляет менее 10 000 долларов. Радар и общевойсковое программное обеспечение обеспечивали целеуказание, позволяя осуществлять запуск и активное наведение перехватчиков на приближающиеся БПЛА.

Harpe запускается из компактных ячеек (до 8 ракет в одном контейнере) и эффективно поражает цели на дальности свыше 1000 метров. Особое значение имеет первое в истории армии США успешное испытание межплатформенного поражения: одна система обнаружила и идентифицировала беспилотник условного противника, после чего передала данные на пусковую платформу, которая и завершила перехват.

Концепция «Золотого щита» сочетает кинетические перехватчики, средства радиоэлектронной борьбы, автономные наземные роботы-датчики и единую систему управления. Цель состоит в создании плотной защиты бронегрупп в условиях высокоинтенсивного конфликта, где угроза дешёвых дронов становится массовой.