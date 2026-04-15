Мощный взрыв с возгоранием на Казанском пороховом заводе

Источник изображения: topwar.ru

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории Порохового завода в Казани, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Мощный взрыв прогремел в Кировском районе Казани, местные ресурсы сообщают об очень «сильном грохоте» со стороны территории Порохового завода. Через некоторое время в сторону предприятия проследовало несколько пожарных машин, а также машин скорой помощи.

Предварительно, причина взрыва техногенная и никак не связана с атакой украинских беспилотников. В результате взрыва и пожара есть частичное обрушение конструкций, имеются пострадавшие. В то же время производство не остановлено, для города никакой опасности нет. На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранители.

Казанский пороховой завод был основан в XVIII веке, на сегодняшний день он выпускает порох для стрелкового оружия и артиллерии.