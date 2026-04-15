Войти
Военное обозрение

Мощный взрыв с возгоранием на Казанском пороховом заводе

165
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории Порохового завода в Казани, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Мощный взрыв прогремел в Кировском районе Казани, местные ресурсы сообщают об очень «сильном грохоте» со стороны территории Порохового завода. Через некоторое время в сторону предприятия проследовало несколько пожарных машин, а также машин скорой помощи.

Предварительно, причина взрыва техногенная и никак не связана с атакой украинских беспилотников. В результате взрыва и пожара есть частичное обрушение конструкций, имеются пострадавшие. В то же время производство не остановлено, для города никакой опасности нет. На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранители.

Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие. Все службы оперативно прибыли на место для устранения последствий произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Казанский пороховой завод был основан в XVIII веке, на сегодняшний день он выпускает порох для стрелкового оружия и артиллерии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КГКПЗ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
