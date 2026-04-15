Belgee X50 или X70? Какой кроссовер в линейке Белджи лучше приобрести? Разбираем обе модели и считаем реальную стоимость покупки в Москве. Дилерские программы, кредитные условия и допоборудование способны заметно изменить итоговую цену. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы не переплатить.

Актуальный модельный ряд Belgee

Линейка Belgee в 2026 году включает:

два кроссовера — компактный X50 и среднеразмерный X70

седан С-класса S50.

Авто полностью базируются на агрегатах Geely. Если планируете купить новый Белджи, учитывайте, что автомобили сохранили конструктив платформы BMA и моторы из серии Drive-E (Volvo). Это обеспечивает высокую ликвидность на вторичном рынке.

Узнать актуальные предложения и наличие можно в каталогах авто( https://cars.avtocod.ru/moskva/avto-new/belgee ), а также напрямую у дилеров. Цены в Москве зависят от типа привода и уровня оснащения (комплектации Актив, Стиль, Престиж).

Алексей Романов, специалист отдела продаж дилерского центра Belgee:

— Я бы рекомендовал начинать не с выбора комплектации, а с понимания финальной стоимости владения. Часто клиенты недооценивают влияние страховок и допуслуг, из-за чего итоговый бюджет выходит за рамки ожиданий уже на этапе подписания договора.

Ниже подробно рассмотрим именно кроссоверы X50 и X70 — самые востребованные модели бренда в Москве.

Belgee X50 — молодежный и динамичный кроссовер

Belgee X50 — это локализованная версия Geely Coolray, ориентированная на городскую эксплуатацию. По конструкции и силовой установке модель полностью повторяет исходный автомобиль, поэтому говорить о «новой разработке» не приходится — это хорошо знакомая техническая база с проверенной агрегатной частью.

В России X50 оснащается бензиновым турбомотором 1,5 литра мощностью 150 л. с. (трехцилиндровый двигатель семейства Drive-E) и 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Привод — передний.

Разгон до 100 км/ч заявлен на уровне 8,4 секунды — показатель соответствует характеристикам дорестайлингового Coolray с аналогичным мотором (данные производителя).

В оснащение входят светодиодная оптика, мультимедийная система с поддержкой интеграции смартфонов, цифровая приборная панель и, в старших комплектациях, панорамная крыша.

Переименование модели не привело к упрощению отделки салона. В интерьере используются мягкие панели в верхней части торпедо, комбинированная отделка сидений (ткань или экокожа — в зависимости от комплектации), декоративные вставки под металл.

Если в приоритете динамика и компактные габариты для парковки в городе, X50 выглядит логичным выбором в линейке бренда. При осмотре автомобиля в салоне стоит обратить внимание на:

корректную работу панорамного люка (если он предусмотрен комплектацией)

отсутствие неровных зазоров в стыках элементов передней панели

четкость изображения и скорость отклика камер кругового обзора.

Belgee X70 — мощное семейное авто

Belgee X70 — среднеразмерный кроссовер, созданный на базе Geely Atlas Pro. Модель ориентирована на семейное использование и дальние поездки: в линейке предусмотрены версии с передним и полным приводом, а также модификации с системой мягкого гибрида.

В России X70 оснащается бензиновым турбомотором 1,5 литра (150 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач с «мокрыми» сцеплениями. В полноприводных версиях используется подключаемая система 4WD с многодисковой муфтой.

Мягкогибридная система 48V (EMS) включает стартер-генератор и литий-ионную батарею. Она помогает при разгоне, снижает нагрузку на двигатель при старте и позволяет немного уменьшить расход топлива в городском цикле.

Клиренс порядка 171 мм позволяет уверенно передвигаться по заснеженным дорогам, грунтовке и легкому бездорожью, но конструктивно это кроссовер с акцентом на комфорт.

Перед покупкой автомобиля рекомендуется:

проверить работу электропривода двери багажника в старших комплектациях

протестировать ассистенты движения на тест-драйве, включая удержание в полосе и интеллектуальный круиз-контроль

уточнить экологический класс в документах

убедиться в наличии антикоррозийной обработки и проверить состояние ЛКП на кромках дверей и арках.

Сводная таблица цен и комплектаций Belgee 2025

Стоимость новых автомобилей Belgee в 2025 году в Москве варьируется от 2 079 000 до 3 001 990 рублей без учета программ поддержки. Итоговый расчет зависит от выбранной комплектации и условий покупки: при использовании трейд-ин и кредитных продуктов цена может быть снижена на 200 000-400 000 рублей от рекомендованной розничной цены (РРЦ).

Модель Комплектация Привод РРЦ (рубли) Цена с выгодами (рубли) Belgee X50 Актив Передний (2WD) 2 479 990 2 079 990 Belgee X50 Стиль Передний (2WD) 2 590 990 2 325 000 Belgee X50 Престиж Передний (2WD) 2 690 990 2 425 990 Belgee X70 Актив Передний (2WD) 2 579 990 2 499 990 Belgee X70 Стиль Передний (2WD) 2 710 990 2 630 990 Belgee X70 Стиль Полный (AWD) 2 806 990 2 726 990 Belgee X70 Престиж Полный (AWD) 3 006 990 2 926 990 Belgee X70 Престиж+ Полный (AWD) 3 081 990 3 001 990

Важно: «Цена с выгодами» является расчетной и достигается только при одновременном выполнении условий дилера (сдача старого авто в трейд-ин и оформление кредита с каско). Если вы планируете покупку за наличный расчет, ориентируйтесь на колонку РРЦ.

Алексей Романов, специалист отдела продаж дилерского центра Belgee:

— В реальных сделках «цена с выгодой» почти всегда означает сложную комбинацию условий. Если убрать хотя бы один элемент, например, кредит или трейд-ин, скидка резко уменьшается. Это нужно учитывать при сравнении предложений.

Не стоит рассчитывать, что все представленные в наличии автомобили стоят ровно по РРЦ. В реальности дилеры часто устанавливают дополнительное оборудование (сетки в бампер, антикоррозийную обработку, ковры), что увеличивает стоимость машины на 50 000-150 000 рублей.

Чтобы получить максимально выгодное предложение, следуйте алгоритму:

Запросите коммерческое предложение у 3-4 официальных дилеров Москвы. Сравните оценку вашего автомобиля в трейд-ин (она может отличаться на 10-15%). Проверьте тело кредита на наличие скрытых страховок (ГАП, страхование жизни).

Официальные дилеры Белджи в Москве: как выбрать салон

Покупка у официального дилера — единственный способ получить заводскую гарантию и прозрачный ДКП без скрытых комиссий. В Москве официальный статус имеют крупные сетевые игроки, такие как Рольф, Автомир или Мэйджор.

Серые площадки часто завлекают заниженной стоимостью, которая в итоге вырастает на 30-50% из-за обязательного страхования жизни и «карт помощи». Поэтому всегда проверяйте статус автосалона на сайте дистрибьютора. Требуйте сертификат производителя, дающий право на реализацию и обслуживание бренда в текущем году.

Алексей Романов, специалист отдела продаж дилерского центра Belgee:

— Отличить официального дилера от «серого» иногда сложнее, чем кажется. Я советую всегда запрашивать полный расчет сделки заранее, если вам его не дают или уходят от конкретики, это уже тревожный сигнал.

Алгоритм проверки салона перед визитом:

Сверьте фактический адрес площадки со списком на официальном сайте Belgee. Позвоните в отдел продаж и запросите VIN-номер конкретного автомобиля в наличии. Убедитесь, что на машину уже оформлен ЭПТС и она готова к выдаче.

Также откажитесь от сделки, если дилер навязывает услуги сторонних юристов для оформления ДКП.

Почему сегодня стоит купить новую машину Belgee

Покупка Belgee сегодня — это способ получить технологии Geely с гарантированным доступом к запчастям и высокой ликвидностью. Если кроссовер технически идентичен моделям Coolray или Atlas Pro, значит, его обслуживание возможно в любом профильном сервисе РФ без ожидания поставок из-за рубежа. При этом стоимость владения остается предсказуемой благодаря массовости платформы.

Адаптация к российским условиям включает полный пакет «теплых опций» и антикоррозийную защиту.

Важно: официальная гарантия пять лет или 150 000 км пробега защищает владельца от заводских дефектов основных узлов.

Ключевые аргументы в пользу покупки: