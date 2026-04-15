Belgee X50 или X70? Какой кроссовер в линейке Белджи лучше приобрести? Разбираем обе модели и считаем реальную стоимость покупки в Москве. Дилерские программы, кредитные условия и допоборудование способны заметно изменить итоговую цену. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы не переплатить.
Актуальный модельный ряд Belgee
Линейка Belgee в 2026 году включает:
- два кроссовера — компактный X50 и среднеразмерный X70
- седан С-класса S50.
Авто полностью базируются на агрегатах Geely. Если планируете купить новый Белджи, учитывайте, что автомобили сохранили конструктив платформы BMA и моторы из серии Drive-E (Volvo). Это обеспечивает высокую ликвидность на вторичном рынке.
Узнать актуальные предложения и наличие можно в каталогах авто( https://cars.avtocod.ru/moskva/avto-new/belgee ), а также напрямую у дилеров. Цены в Москве зависят от типа привода и уровня оснащения (комплектации Актив, Стиль, Престиж).
Алексей Романов, специалист отдела продаж дилерского центра Belgee:
— Я бы рекомендовал начинать не с выбора комплектации, а с понимания финальной стоимости владения. Часто клиенты недооценивают влияние страховок и допуслуг, из-за чего итоговый бюджет выходит за рамки ожиданий уже на этапе подписания договора.
Ниже подробно рассмотрим именно кроссоверы X50 и X70 — самые востребованные модели бренда в Москве.
Belgee X50 — молодежный и динамичный кроссовер
Belgee X50 — это локализованная версия Geely Coolray, ориентированная на городскую эксплуатацию. По конструкции и силовой установке модель полностью повторяет исходный автомобиль, поэтому говорить о «новой разработке» не приходится — это хорошо знакомая техническая база с проверенной агрегатной частью.
В России X50 оснащается бензиновым турбомотором 1,5 литра мощностью 150 л. с. (трехцилиндровый двигатель семейства Drive-E) и 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Привод — передний.
Разгон до 100 км/ч заявлен на уровне 8,4 секунды — показатель соответствует характеристикам дорестайлингового Coolray с аналогичным мотором (данные производителя).
В оснащение входят светодиодная оптика, мультимедийная система с поддержкой интеграции смартфонов, цифровая приборная панель и, в старших комплектациях, панорамная крыша.
Переименование модели не привело к упрощению отделки салона. В интерьере используются мягкие панели в верхней части торпедо, комбинированная отделка сидений (ткань или экокожа — в зависимости от комплектации), декоративные вставки под металл.
Если в приоритете динамика и компактные габариты для парковки в городе, X50 выглядит логичным выбором в линейке бренда. При осмотре автомобиля в салоне стоит обратить внимание на:
- корректную работу панорамного люка (если он предусмотрен комплектацией)
- отсутствие неровных зазоров в стыках элементов передней панели
- четкость изображения и скорость отклика камер кругового обзора.
Belgee X70 — мощное семейное авто
Belgee X70 — среднеразмерный кроссовер, созданный на базе Geely Atlas Pro. Модель ориентирована на семейное использование и дальние поездки: в линейке предусмотрены версии с передним и полным приводом, а также модификации с системой мягкого гибрида.
В России X70 оснащается бензиновым турбомотором 1,5 литра (150 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач с «мокрыми» сцеплениями. В полноприводных версиях используется подключаемая система 4WD с многодисковой муфтой.
Мягкогибридная система 48V (EMS) включает стартер-генератор и литий-ионную батарею. Она помогает при разгоне, снижает нагрузку на двигатель при старте и позволяет немного уменьшить расход топлива в городском цикле.
Клиренс порядка 171 мм позволяет уверенно передвигаться по заснеженным дорогам, грунтовке и легкому бездорожью, но конструктивно это кроссовер с акцентом на комфорт.
Перед покупкой автомобиля рекомендуется:
- проверить работу электропривода двери багажника в старших комплектациях
- протестировать ассистенты движения на тест-драйве, включая удержание в полосе и интеллектуальный круиз-контроль
- уточнить экологический класс в документах
- убедиться в наличии антикоррозийной обработки и проверить состояние ЛКП на кромках дверей и арках.
Сводная таблица цен и комплектаций Belgee 2025
Стоимость новых автомобилей Belgee в 2025 году в Москве варьируется от 2 079 000 до 3 001 990 рублей без учета программ поддержки. Итоговый расчет зависит от выбранной комплектации и условий покупки: при использовании трейд-ин и кредитных продуктов цена может быть снижена на 200 000-400 000 рублей от рекомендованной розничной цены (РРЦ).
|Модель
|Комплектация
|Привод
|РРЦ (рубли)
|Цена с выгодами (рубли)
|Belgee X50
|Актив
|Передний (2WD)
|2 479 990
|2 079 990
|Belgee X50
|Стиль
|Передний (2WD)
|2 590 990
|2 325 000
|Belgee X50
|Престиж
|Передний (2WD)
|2 690 990
|2 425 990
|Belgee X70
|Актив
|Передний (2WD)
|2 579 990
|2 499 990
|Belgee X70
|Стиль
|Передний (2WD)
|2 710 990
|2 630 990
|Belgee X70
|Стиль
|Полный (AWD)
|2 806 990
|2 726 990
|Belgee X70
|Престиж
|Полный (AWD)
|3 006 990
|2 926 990
|Belgee X70
|Престиж+
|Полный (AWD)
|3 081 990
|3 001 990
Важно: «Цена с выгодами» является расчетной и достигается только при одновременном выполнении условий дилера (сдача старого авто в трейд-ин и оформление кредита с каско). Если вы планируете покупку за наличный расчет, ориентируйтесь на колонку РРЦ.
Алексей Романов, специалист отдела продаж дилерского центра Belgee:
— В реальных сделках «цена с выгодой» почти всегда означает сложную комбинацию условий. Если убрать хотя бы один элемент, например, кредит или трейд-ин, скидка резко уменьшается. Это нужно учитывать при сравнении предложений.
Не стоит рассчитывать, что все представленные в наличии автомобили стоят ровно по РРЦ. В реальности дилеры часто устанавливают дополнительное оборудование (сетки в бампер, антикоррозийную обработку, ковры), что увеличивает стоимость машины на 50 000-150 000 рублей.
Чтобы получить максимально выгодное предложение, следуйте алгоритму:
- Запросите коммерческое предложение у 3-4 официальных дилеров Москвы.
- Сравните оценку вашего автомобиля в трейд-ин (она может отличаться на 10-15%).
- Проверьте тело кредита на наличие скрытых страховок (ГАП, страхование жизни).
Официальные дилеры Белджи в Москве: как выбрать салон
Покупка у официального дилера — единственный способ получить заводскую гарантию и прозрачный ДКП без скрытых комиссий. В Москве официальный статус имеют крупные сетевые игроки, такие как Рольф, Автомир или Мэйджор.
Серые площадки часто завлекают заниженной стоимостью, которая в итоге вырастает на 30-50% из-за обязательного страхования жизни и «карт помощи». Поэтому всегда проверяйте статус автосалона на сайте дистрибьютора. Требуйте сертификат производителя, дающий право на реализацию и обслуживание бренда в текущем году.
Алексей Романов, специалист отдела продаж дилерского центра Belgee:
— Отличить официального дилера от «серого» иногда сложнее, чем кажется. Я советую всегда запрашивать полный расчет сделки заранее, если вам его не дают или уходят от конкретики, это уже тревожный сигнал.
Алгоритм проверки салона перед визитом:
- Сверьте фактический адрес площадки со списком на официальном сайте Belgee.
- Позвоните в отдел продаж и запросите VIN-номер конкретного автомобиля в наличии.
- Убедитесь, что на машину уже оформлен ЭПТС и она готова к выдаче.
Также откажитесь от сделки, если дилер навязывает услуги сторонних юристов для оформления ДКП.
Почему сегодня стоит купить новую машину Belgee
Покупка Belgee сегодня — это способ получить технологии Geely с гарантированным доступом к запчастям и высокой ликвидностью. Если кроссовер технически идентичен моделям Coolray или Atlas Pro, значит, его обслуживание возможно в любом профильном сервисе РФ без ожидания поставок из-за рубежа. При этом стоимость владения остается предсказуемой благодаря массовости платформы.
Адаптация к российским условиям включает полный пакет «теплых опций» и антикоррозийную защиту.
Важно: официальная гарантия пять лет или 150 000 км пробега защищает владельца от заводских дефектов основных узлов.
Ключевые аргументы в пользу покупки:
- Практически полная совместимость с каталогами запчастей Geely.
- Наличие развитой сети СТО в Москве и регионах.
- Высокая остаточная стоимость при перепродаже.