«Бьёт по экономике»: Британия выступила против блокады США Ормузского пролива

Британский министр финансов Рэйчел Ривз резко раскритиковала президента США Дональда Трампа за «безумную» войну с Ираном и блокаду Ормузского пролива. Ривз упрекнула Трампа в том, что его действия привели к серьезным экономическим последствиям для британских семей.

По словам британского министра, Лондон выступает за деэскалацию в Ближневосточном регионе и не считает действия США правильными. Ривз подчеркнула, что развязанный США и Израилем конфликт на Ближнем Востоке напрямую ударил по благосостоянию британских домохозяйств и привел к ухудшению экономической ситуации в королевстве. Она также отметила, что последствия необдуманных действий Трампа ощущаются не только в Британии, но и во всем мире.

Ривз:

Это война, которую мы не начинали. Я очень разочарована и зла, что США вступили в неё без чёткого плана выхода.

Между тем на фоне объявленной Трампом блокады иранских портов на Вашингтон начали давить власти Саудовской Аравии: в Эр-Рияде требуют от США отказаться от этой схемы и вернуться за стол переговоров. Саудиты опасаются, что в ответ на давление Тегеран может при помощи йеменских хуситов перекрыть пролив Баб-эль-Мандеб, через который идет ключевой поток нефти и грузов в Европу через Суэцкий канал. Как известно, после обострения обстановки в регионе значительная часть ближневосточного экспорта была перенаправлена с Персидского залива в Красное море — в порт Янбу, через который в настоящее время экспортируется около семи миллионов баррелей нефти в сутки.