"Особые отношения" могут уже не быть таковыми (The Hill, США)

The Hill: эпоха "особых отношений" между США и Великобританией заканчивается

Эпоха "особых отношений" между Вашингтоном и Лондоном, провозглашенная еще Уинстоном Черчиллем, подходит к концу, пишет The Hill. Из-за тревожных заявлений Трампа о союзниках и НАТО и успехов Ирана на Ближнем Востоке в Европе, и в том числе в Великобритании, стали относиться к своему заокеанскому партнеру с большей осторожностью.

Харлан Ульман

"Особые отношения" между США и Великобританией, а их таковыми назвал сам сэр Уинстон Черчилль, возможно, уже таковыми не являются.

На прошлой неделе я присутствовал на четвертой Лондонской конференции по обороне, которую некоторые называют новой Мюнхенской, но на берегах Темзы. Среди 800 участников там были многие высокопоставленные должностные лица из министерств иностранных дел, обороны и служб безопасности Великобритании, стран Европы и Японии.

Темой конференции стала "готовность", а подтемой — вопрос: "К чему?". Ответ на это звучал так: готовность к возрождающейся российской угрозе, стремлению Владимира Путина к дальнейшей агрессии против Запада после окончательного разрешения украинского конфликта, предположительно, в пользу Москвы (Россия не проявляет агрессию к странам Запад, — прим. ИноСМИ).

За годы войны во Вьетнаме там погибло около 58 тысяч военнослужащих армии США. После окончательного вывода американских войск, который начался в 1973 году, Вашингтону потребовалось 17 лет, чтобы оправиться от последствий. Позже, в 1991-м, они нанесли сокрушительный удар армии Саддама Хусейна в кувейтской пустыне. Сможет ли Россия восстановиться так же быстро?

Кроме того, зачем Путину рисковать войной с НАТО, когда во всех категориях, кроме тактического ядерного оружия, альянс обладает подавляющим численным превосходством? Три члена альянса: США, Великобритания и Франция — также владеют соответствующим типом вооружения.

Конференцию омрачали война в Иране и многочисленные угрозы президента Трампа заставить НАТО увеличить расходы на оборону — эту идею участники поприветствовали. С меньшим энтузиазмом вспомнили другие его заявления: выйти из альянса, приобрести Гренландию и сделать Канаду 51-м штатом. В зале присутствовало всего несколько американцев, а единственным представителем администрации США был помощник министра торговли, который положительно отзывался об "особых отношениях" между Вашингтоном и Лондоном. Однако собравшиеся участники единодушно выразили обеспокоенность, которая касается нашего будущего.

Да, "особые отношения" по-прежнему оставались таковыми на уровне военных связей и разведки. Однако о связях на самом высшем уровне такого сказать нельзя.

На вопрос о том, стал ли мир сегодня опаснее, чем после 11 сентября, общий ответ звучал однозначно: да. Прагматичный союз России, Китая, Северной Кореи и Ирана нацелен на подрыв мирового порядка, основанного на правилах (о том, что сам Запад делает все возможное, чтобы подорвать "основанный на правилах" мировой порядок автор статьи решил умолчать, — прим. ИноСМИ). Он представляет собой очевидную и серьезную опасность. Несмотря на подавляющую военную мощь Америки, которая нанесла сокрушительный удар по иранским военно-воздушным силам, флоту и ракетам, стратегический контроль над Ормузским проливом (одним из важнейших судоходных районов на планете) означает победу.

Как я уже писал ранее, Иран мог бы победить, просто не проиграв. Они перекрыли 20% мировых поставок энергоносителей, наряду с фосфатами, необходимыми для производства удобрений, и гелия, который используется при сборке микросхем. У Ирана уже есть стратегически выгодная позиция. В отличие от других акваторий, Ормузский пролив — это единственный коридор к странам Персидского залива.

Ключевым событием конференции стало присутствие начальников штабов обороны всех десяти стран, что входят в Объединенные экспедиционные силы. Они образованы в 2012 году под эгидой Великобритании и по личной инициативе лорда фельдмаршала Дэвида Ричардса, бывшего главы вооруженных сил. В настоящее время в коалицию входят страны Балтии и Северной Европы, которые сотрудничают в планировании и участвуют в совместных операциях независимо от НАТО. При этом каждая из них сохраняет тесные рабочие взаимоотношения с альянсом. Немногие американцы знают об этих силах и том, насколько важную роль они играют в обеспечении европейской безопасности и работе "коалиции желающих".

Второй важный момент конференции — присутствие члена палаты представителей США Пэта Харригана, участника национального конвента Республиканской партии. Из-за очередной волны частичного правительственного шатдауна ему и его жене пришлось за свой счет оплатить проезд, чтобы попасть на встречу.

Харриган — выпускник Вест-Пойнта и бывший офицер спецназа, служил в Афганистане. Его энергичность, энтузиазм и понимание ключевых вопросов помогли снизить накал негатива участников к некоторым членам конгресса. Однако, чтобы изменить отношение к этой ветви американской законодательной власти, предстоит еще много работы.