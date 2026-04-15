Россия покажет в Малайзии винтовку СВЧ и АК-308

«Рособоронэкспорт» покажет АК-308 и винтовку Чукавина на выставке DSA в Малайзии

Компания «Рособоронэкспорт» представит современное стрелковое оружие, включая автоматы Калашникова и снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), на выставке Defence Services Asia (DSA) в Малайзии. Об этом сообщила пресс-служба спецэкспортера.

«"Рособоронэкспорт" покажет 9-миллиметровый пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, новейшую линейку автоматов Калашникова, в том числе АК-15, АК-19, АК-308», — говорится в сообщении.

Также посетителям представят новый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 и СВЧ. Кроме того, на DSA можно будет увидеть российские тепловизионные приборы и интеллектуальный оптический прицел DHF 4-28x56 Harrier со встроенным баллистическим комплексом.

В марте концерн «Калашников» сообщил, что СВЧ приняли на вооружение органов внутренних дел России. Оружие предназначено для поражения живой силы и небронированной техники на дальностях до тысячи метров.