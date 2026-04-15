Войти
Lenta.ru

Россия покажет в Малайзии винтовку СВЧ и АК-308

147
0
0
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
«Рособоронэкспорт» покажет АК-308 и винтовку Чукавина на выставке DSA в Малайзии

Компания «Рособоронэкспорт» представит современное стрелковое оружие, включая автоматы Калашникова и снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), на выставке Defence Services Asia (DSA) в Малайзии. Об этом сообщила пресс-служба спецэкспортера.

«"Рособоронэкспорт" покажет 9-миллиметровый пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, новейшую линейку автоматов Калашникова, в том числе АК-15, АК-19, АК-308», — говорится в сообщении.

Также посетителям представят новый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 и СВЧ. Кроме того, на DSA можно будет увидеть российские тепловизионные приборы и интеллектуальный оптический прицел DHF 4-28x56 Harrier со встроенным баллистическим комплексом.

В марте концерн «Калашников» сообщил, что СВЧ приняли на вооружение органов внутренних дел России. Оружие предназначено для поражения живой силы и небронированной техники на дальностях до тысячи метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
