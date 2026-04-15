Северокорейский эсминец отрепетировал нанесение двойного удара

Северная Корея провела у западного побережья пуски крылатых и противокорабельных ракет со своего новейшего эсминца "Чхве Хён". Лидер республики Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями вместе с высокопоставленными военными чиновниками. Как сообщает Navy Recognition, первоначальные оценки показывают, что учения были сосредоточены на синхронизации бортовых датчиков, систем управления огнем и последовательности применения оружия в оперативных условиях.

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) от 14 апреля, учения включали запуск двух стратегических крылатых ракет и трех противокорабельных ракет. ЦТАК подчеркивает, что стрельбы подтвердили точность модернизированных навигационных систем, разработанных для противодействия электронным помехам. Согласно официальным данным, крылатые ракеты находились в воздухе от 7869 до 7920 секунд, а противокорабельные ракеты летели примерно от 1960 до 1973 секунд, прежде чем поразить цель.

Эсминец "Чхве Хён", КНДР KCNA

Эсминец "Чхве Хён" ввели в строй в 2025 году. При предполагаемом водоизмещении примерно от 5000 до 5500 тонн "Чхве Хён" представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с устаревшими советскими фрегатами и корветами, которые десятилетиями составляли основу северокорейского флота. Анализ конструкции по спутниковым снимкам указывает, что эсминец имеет двухпалубную надстройку, эффективную площадь рассеяния, обеспечивающую скрытность, и как минимум две многоячеечные установки вертикального пуска – одну в носовой части и вторую в кормовой части, что потенциально позволяет разместить от 64 до 76 ракет.

Официально информация о составе вооружения не разглашалась. Наличие установок вертикального пуска предполагает совместимость с северокорейскими крылатыми ракетами KN-27 или "Хвасаль-2", дальность которых превышает 1500 км. Такой арсенал позволит "Чхве Хёну" поражать цели на территории Японии, Южной Кореи и даже американские базы на Гуаме, находящиеся под угрозой поражения из международных вод, без необходимости пролёта коридоров противоракетной обороны.

Navy Recognition отмечает, что эсминец оснащен РЛС с фазированными антенными решетками, что позволяет одновременно отслеживать множество воздушных и надводных целей, а также поддерживает системы управления огнем при ракетных атаках. Дополняют эту систему радары воздушного и надводного поиска "Тип-362", а также три специализированных радара управления огнем. Установленный корпусной гидролокатор обеспечивает базовые возможности обнаружения подводных лодок, хотя его эффективная дальность остается зависимой от акустических условий и квалификации оператора. Системы опознавания "свой–чужой" и средства радиоэлектронной борьбы дополнительно способствуют повышению ситуационной осведомленности.

Для Южной Кореи и Японии развертывание крупного надводного корабля со стратегическим ударным потенциалом требует переосмысления доктрины морской безопасности. Оснащённые системой "Иджис" японские эсминцы и южнокорейские KDX-III технически способны отслеживать и перехватывать крылатые ракеты, но целеуказание в режиме реального времени и возможность подтверждения угрозы до запуска остаются серьёзными препятствиями.

Для Соединенных Штатов вступление в строй северокорейского эсминца нового поколения также внесло новую переменную в военно-морское планирование в Индо-Тихоокеанском регионе. 7-й флот ВМС США, штаб-квартира которого находится в Йокосуке (Япония), в значительной степени опирается на свободу судоходства, патрулирование и оперативное превосходство авианосных ударных групп и десантных корабельных соединений. Северокорейский эсминец, вооруженный крылатыми ракетами для атаки наземных целей, может представлять угрозу уязвимым целям на театре военных действий, включая логистические центры, передовые аэродромы и военно-морские объекты, тем самым выполняя функцию сдерживающего фактора без необходимости прямого столкновения с американскими силами.