Россия продемонстрирует в Малайзии новейшую линейку автоматов Калашникова

Для оснащения сотрудников сил специальных операций спецэкспортер предложит большой спектр оборудования

"Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) покажет на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026 в Малайзии новейшую линейку автоматов Калашникова, в том числе АК-15, АК-19, АК-308. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выставка пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре.

"В сегменте стрелкового оружия "Рособоронэкспорт" покажет 9-мм пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, новейшую линейку автоматов Калашникова, в том числе АК-15, АК-19, АК-308, ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20, снайперскую винтовку Чукавина СВЧ", - сказали там.

Для оснащения сотрудников сил специальных операций спецэкспортер предложит большой спектр оборудования. Среди них - бронежилет с положительной плавучестью "Нептун-1", интеллектуальный дневной оптический прицел DHF 4-28x56 Harrier, тепловизионные прицелы и приборы разведки, оптико-электронный прибор "Антисвид-2Н".

В рамках деловой программы запланированы встречи с делегациями министерств обороны и других силовых ведомств Малайзии и дружественных России стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, планируются переговоры с представителями государственных и частных компаний о расширении проектов военно-технологического сотрудничества с российскими предприятиями.